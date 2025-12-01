استقلال خواستار اخراج آقاسی

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ از جمله اتفاقات جالب توجه در پایان دیدار تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان اظهارات غیر منتظره سرمربی استقلال در رابطه با مدافع این تیم بود.

پس از آن که ریکاردو ساپینتو درباره عارف آقاسی اعلام کرد قصد داشته در چند بازی اخیر از او استفاده کند اما هر بار عنوان کرده که مصدوم است اما در نهایت مشخص شده که مصدومیت او حقیقت نداشته این بحث بلافاصله بین طرفداران استقلال در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که این مدافع باید هرچه سریع‌تر از استقلال جدا شود، چون پوشیدن پیراهن استقلال برای هر فوتبالیستی باید افتخار باشد.

طرفداران استقلال با وایرال کردن صحبت‌های فرهاد مجیدی در لیگ برتر بیست و یکم جایی که عارف آقاسی در ابتدای فصل به این تیم پیوست اما پس از مدتی با این عنوان که قصد دارد از استقلال جدا شود به فولاد رفت به این موضوع پرداختند که فرهاد مجیدی عارف آقاسی را خوب شناخت که او را از تیم کنار گذاشت.

صحبت‌های فرهاد مجیدی در این ارتباط حاکی از آن بود که؛ «پوشیدن پیراهن استقلال برای هر فوتبالیستی باید افتخار باشد و اگر کسی از جمع بازیکنان استقلال به دفتر او برود و از او بخواهد که اجازه بدهد از استقلال جدا شود بلافاصله با خواسته‌اش موافقت می‌کند، چرا که پوشیدن این پیراهن باید برایش افتخار باشد و کسی که نمی‌خواهد آن را بپوشد حتماً لیاقت پوشیدن نداشته است».

طرفداران استقلال که بابت اتفاقات بازی رفت این تیم مقابل الوصل و یکی دو بازی قبل و بعد از آن از عملکرد عارف آقاسی دلخور بودن با شنیدن اظهارات جدید ریکاردو ساپینتو موضع‌گیری تندی علیه این مدافع صورت داده و از اعضای باشگاه خواستند هر طور شده این بازیکن را از جمع نفرات استقلال کنار بگذارند.

یادآور می‌شود؛ اظهارات عارف آقاسی پس از بازگشت از سفر دبی برای دیدار مقابل الوصل در فرودگاه باعث شد تا این بازیکن از سوی کمیته انضباطی دعوت به پاسخگویی درباره صحبت‌هایش شود که در نهایت بعد از آن اتفاقات این بازیکن به یک نیمکت نشین در تیم استقلال تبدیل شد.