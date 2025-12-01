میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقلال خواستار اخراج آقاسی

شفاف‌سازی ریکاردو ساپینتو درباره عارف آقاسی موجی از عصبانیت را بین هواداران استقلال به راه انداخت.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۲۱
| |
802 بازدید
|
۲
استقلال خواستار اخراج آقاسی

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ از جمله اتفاقات جالب توجه در پایان دیدار تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان اظهارات غیر منتظره سرمربی استقلال در رابطه با مدافع این تیم بود.

پس از آن که ریکاردو ساپینتو درباره عارف آقاسی اعلام کرد قصد داشته در چند بازی اخیر از او استفاده کند اما هر بار عنوان کرده که مصدوم است اما در نهایت مشخص شده که مصدومیت او حقیقت نداشته این بحث بلافاصله بین طرفداران استقلال در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که این مدافع باید هرچه سریع‌تر از استقلال جدا شود، چون پوشیدن پیراهن استقلال برای هر فوتبالیستی باید افتخار باشد.

طرفداران استقلال با وایرال کردن صحبت‌های فرهاد مجیدی در لیگ برتر بیست و یکم جایی که عارف آقاسی در ابتدای فصل به این تیم پیوست اما پس از مدتی با این عنوان که قصد دارد از استقلال جدا شود به فولاد رفت به این موضوع پرداختند که فرهاد مجیدی عارف آقاسی را خوب شناخت که او را از تیم کنار گذاشت.

صحبت‌های فرهاد مجیدی در این ارتباط حاکی از آن بود که؛ «پوشیدن پیراهن استقلال برای هر فوتبالیستی باید افتخار باشد و اگر کسی از جمع بازیکنان استقلال به دفتر او برود و از او بخواهد که اجازه بدهد از استقلال جدا شود بلافاصله با خواسته‌اش موافقت می‌کند، چرا که پوشیدن این پیراهن باید برایش افتخار باشد و کسی که نمی‌خواهد آن را بپوشد حتماً لیاقت پوشیدن نداشته است».

طرفداران استقلال که بابت اتفاقات بازی رفت این تیم مقابل الوصل و یکی دو بازی قبل و بعد از آن از عملکرد عارف آقاسی دلخور بودن با شنیدن اظهارات جدید ریکاردو ساپینتو موضع‌گیری تندی علیه این مدافع صورت داده و از اعضای باشگاه خواستند هر طور شده این بازیکن را از جمع نفرات استقلال کنار بگذارند.

یادآور می‌شود؛ اظهارات عارف آقاسی پس از بازگشت از سفر دبی برای دیدار مقابل الوصل در فرودگاه باعث شد تا این بازیکن از سوی کمیته انضباطی دعوت به پاسخگویی درباره صحبت‌هایش شود که در نهایت بعد از آن اتفاقات این بازیکن به یک نیمکت نشین در تیم استقلال تبدیل شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عارف آقاسی ریکاردو ساپینتو مصدومیت فرهاد مجیدی استقلال
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجوز حضور هوادارن زن در داربی صادر شد
ساپینتو به سیم آخر زد؛ اخراج آقاسی از استقلال!
پرواز در سایت «پاراگلایدر» دماوند ممنوع بوده است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
1
2
پاسخ
اشتباه بزرگ عارف آقاسی از اونجا شروع شد که در اوج در تراکتور سازی برای طمع مالی و رسیدن به پیراهن تیم ملی جدا شد و به استقلال پیوست. بی ارتباط نیست که این شخص با مشاوره و تحریک رامین رضاییان از تراکتور جدا شد و الان هر دوشون مشکل دار شدند. به نظرم ساپینتو این دو بازیکن را خوب شناختشون و از تیم کنار گذاشتند و همین باعث بهتر شدن تیم استقلال شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
دقیقاً
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۸ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dST
tabnak.ir/005dST