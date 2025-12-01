میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ: هشدار به ونزوئلا بی‌معناست

رئیس‌جمهور آمریکا هشدار به ونزوئلا را چندان جدی ندانست.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۱۷
| |
3245 بازدید
|
۲
ترامپ: هشدار به ونزوئلا بی‌معناست

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا صحبت کرده است، گفت: من نمی‌خواهم در مورد آن اظهار نظر کنم، پاسخ مثبت است. 

به گزارش تابناک به نقل از میزان، نیویورک‌تایمز نوشت، این رسانه برای اولین بار گزارش داد که ترامپ اوایل این ماه با مادورو صحبت کرده و در مورد دیدار احتمالی بین آن‌ها در آمریکا رایزنی کرده است. 

افشای این تماس تلفنی در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ همچنان به لفاظی‌های جنگ‌طلبانه در مورد ونزوئلا ادامه می‌دهد، در حالی که از احتمال دیپلماسی نیز استقبال می‌کند. 

همچنین روز شنبه گذشته ترامپ گفت که حریم هوایی ونزوئلا باید به‌طور کامل بسته تلقی شود. 

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا اظهارات او در مورد حریم هوایی به معنای قریب‌الوقوع بودن حملات علیه ونزوئلا است، گفت: هیچ برداشتی از آن نکنید، معنای خاصی ندارد. 

ترامپ در مورد این مکالمه تلفنی گفت: نمی‌گویم خوب یا بد پیش رفت، این یک تماس تلفنی بود. 

خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت که این تماس موضوع کنفرانس مطبوعاتی او نبوده است، جایی که او از تحقیقات قانونگذاران در مورد حملات قایق‌های آمریکایی در کارائیب خبر داد.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
1
1
پاسخ
خوب یا بد ،فعلا ونزویلا در شوک و فقر بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
1
0
پاسخ
ترامپ گفته مادورو ونزوئلا رو ترک کنه و بره روسیه. بهش مهلت داده تا زنده ش بذاره.
