شاخص کیفیت‌هوا در شهرهای صنعتی تا ساعت ۶ صبح

شاخص آلودگی هوای شهر‌های صنعتی کشور تا ساعت ۶ صبح امروز تصویر نگران‌کننده‌ای از کیفیت هوا به‌جا گذاشت.
به گزارش تابناک؛ شاخص آلودگی هوای شهر‌های صنعتی کشور تا ساعت ۶ صبح امروز تصویر نگران‌کننده‌ای از کیفیت هوا به‌جا گذاشت. بر پایه داده‌های ایستگاه‌های سنجش، سه شهر در وضعیت «قرمز و ناسالم برای همه» قرار گرفتند و چندین کلان‌شهر نیز با «هشدار نارنجی» روز خود را آغاز کردند.

بر اساس اعلام اولیه:کلان شهر

 اصفهان: ۱۷۱ – وضعیت قرمز

 تهران: ۱۵۴ – وضعیت قرمز

 اهواز: ۱۶۶ – وضعیت قرمز

 تبریز: ۱۴۹ – نارنجی

 ارومیه: ۱۳۳ – نارنجی

 کرج: ۱۳۴ – نارنجی

 قزوین: ۱۰۴ – نارنجی

 مشهد: ۱۳۸ – نارنجی

 قم: ۱۲۲ – نارنجی

 اراک: ۱۲۲ – نارنجی

در چنین شرایطی، گروه‌های حساس از جمله سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند. 

