به گزارش تابناک؛ شاخص آلودگی هوای شهرهای صنعتی کشور تا ساعت ۶ صبح امروز تصویر نگرانکنندهای از کیفیت هوا بهجا گذاشت. بر پایه دادههای ایستگاههای سنجش، سه شهر در وضعیت «قرمز و ناسالم برای همه» قرار گرفتند و چندین کلانشهر نیز با «هشدار نارنجی» روز خود را آغاز کردند.
بر اساس اعلام اولیه:کلان شهر
اصفهان: ۱۷۱ – وضعیت قرمز
تهران: ۱۵۴ – وضعیت قرمز
اهواز: ۱۶۶ – وضعیت قرمز
تبریز: ۱۴۹ – نارنجی
ارومیه: ۱۳۳ – نارنجی
کرج: ۱۳۴ – نارنجی
قزوین: ۱۰۴ – نارنجی
مشهد: ۱۳۸ – نارنجی
قم: ۱۲۲ – نارنجی
اراک: ۱۲۲ – نارنجی
در چنین شرایطی، گروههای حساس از جمله سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، کودکان و زنان باردار توصیه میشود از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند.