به گزارش تابناک؛ شاخص آلودگی هوای شهر‌های صنعتی کشور تا ساعت ۶ صبح امروز تصویر نگران‌کننده‌ای از کیفیت هوا به‌جا گذاشت. بر پایه داده‌های ایستگاه‌های سنجش، سه شهر در وضعیت «قرمز و ناسالم برای همه» قرار گرفتند و چندین کلان‌شهر نیز با «هشدار نارنجی» روز خود را آغاز کردند.

بر اساس اعلام اولیه:کلان شهر

اصفهان: ۱۷۱ – وضعیت قرمز

تهران: ۱۵۴ – وضعیت قرمز

اهواز: ۱۶۶ – وضعیت قرمز

تبریز: ۱۴۹ – نارنجی

ارومیه: ۱۳۳ – نارنجی

کرج: ۱۳۴ – نارنجی

قزوین: ۱۰۴ – نارنجی

مشهد: ۱۳۸ – نارنجی

قم: ۱۲۲ – نارنجی

اراک: ۱۲۲ – نارنجی

در چنین شرایطی، گروه‌های حساس از جمله سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند.