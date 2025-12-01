سومین فرزند رهبر ارشد حماس شهید شد

خانواده غازی حمد، عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس و عضو هیأت مذاکرهکننده برای توقف جنگ، اعلام کرد که فرزند او، عبدالله، در جریان حضور در انفاق رفح به شهادت رسیده است.
ارتش اشغالگر طی روزهای اخیر مدعی شده که حدود ۴۰ نفر از نیروهای مقاومت را که در تونلهای رفح در پشت خط زرد محاصره شدهاند را کشته است.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ محمد غازی حمد، برادر شهید در پیام خود گفت: «نمیدانم چگونه میتوان واژهها را در لحظه جداییِ دردناک به کار برد؛ اما تقدیر الهی جاری است. عبدالله، محبوب و روح قلبم، شهید شد؛ در حالی که در تونلهای رفح محاصره و درگیر بود، نزد خدا رفت و با رضایت و ایمان جان سپرد».
او ادامه داد: «آرام بخواب ای عزیز؛ شجاع و استوار زیستی و رفتی، در حالی که در دلهای ما اندوهی جاودان و سیرهای ماندگار باقی گذاشتی. خداوند تو را رحمت کند، در شمار صالحان بپذیرد و دلهای ما را بر این مصیبت تسلی بخشد».
عبدالله غازی حمد پیشتر در وزارت داخلی غزه خدمت میکرد و با آغاز تجاوز اخیر اسرائیل به نوار غزه به صفوف مقاومت پیوسته بود.
با این جنایت جدید اسرائیل، غازی حمد سومین عضو هیأت مذاکرهکنندهحماس است که یکی از فرزندانش به شهادت میرسد؛ پیش از او خلیل الحیه و باسم نعیم نیز فرزندان خود را از دست داده بودند.
همچنین در جریان جنگ اخیر، شماری از رهبران حماس و اعضای خانوادههایشان به شهادت رسیدند؛ از جمله اسماعیل هنیه رهبر پیشین این جنبش، که ارتش اشغالگر چند تن از فرزندان و نوههای او را نیز به قتل رساند.
انتشار خبر شهادت عبدالله غازی حمد، با واکنشهای متاثرکنندهای در شبکههای اجتماعی همراه شد. افراد نزدیک به مقاومت نیز اذعان کردند که مسؤولیت واقعی در اینجا آشکار میشود؛ پدرِ مذاکرهکننده به دنبال امتیاز یا مصونیت برای فرزندش نبود، بلکه عبدالله شریک کامل سرنوشت یاران محاصرهشدهاش در رفح بود. این موضع نشان میدهد که قدرت در «وحدت صفوف و وحدت سرنوشت» نهفته است.
شفافیت در عملکرد مقاومت تنها یک شعار نیست، بلکه در عمل نیز نمود یافته است، اینکه یک مقام مسؤول و فرزندانش در همان صفی بایستند که مردم عادی ایستادهاند.
«حسام بدران» از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس دیروز در واکنش به خبر کشته شدن چهار نیروی مقاومت دیگر در رفح، بار دیگر تاکید کرد که رزمندگان حماس در رفح هرگز تسلیم نخواهند شد و سلاح خود را به اشغالگران تحویل نخواهند داد.
وی افزود که جامعه جهانی باید برای توقف نسلکشی علیه غزه اقدام کند، زیرا ثبات منطقه در گرو این مسئله است. ما به تمامی تعهدات خود در توافق آتشبس پایبند بودیم اما اشغالگران از ورود به مرحله دوم این توافق سر باز میزنند.