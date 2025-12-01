چه کسی مهمانی مختلط بازیگران را گزارش داده بود؟

بازداشت هنرمندان در یک مهمانی خصوصی ازآن‌دست اتفاق‌های غیرمنتظره است که کمتر اتفاق می‌افتد اما این اتفاق رخ داده، بازیگران هم بازداشت شده‌اند و فضای رسانه‌ای کشور تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفته است. درحالی‌که کارشناسان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی از برخورد امنیتی با موضوعات مربوط به حریم‌خصوصی و رسانه‌ای‌کردن آن صحبت می‌کنند این روایت هم ، چندان با واقعیت انطباق ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ دو شب پیش یک خبرگزاری در خبری اعلام کرد، پلیس‌آگاهی تهران در عملیات اطلاعاتی ویژه‌ای که پنجشنبه (ششم آذرماه) انجام داده‌اند، هفت‌نفر از هنرمندان و بازیگران سرشناس را در یک میهمانی خصوصی شبانه مختلط بازداشت کرده‌اند و از آنها ۳۸ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز کشف شده است. اتهامی هم که به بازداشت‌شدگان نسبت داده شد؛ «تجمع غیرقانونی»، «جریحه‌دار کردن عفت‌عمومی»، «شرب‌خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است.

هویت بازیگران به‌صورت رسمی اعلام نشد و در خبر هم نام کامل اشاره نشده بود. کمی بعد معلوم شد که میهمانی، تولد «ع. ش»، بازیگر سینما و تلویزیون بوده و در میان بازداشت‌شدگان هم نام‌های «پ. پ»، «س. پ»، «س. د»، «م. م» و «ا. س» و خودِ میزبان بوده است. برخی رسانه‌ها تعداد بازداشتی‌ها را تا ۲۰ نفر هم اعلام کرده‌اند.

طبق شنیده‌ها، ماجرا آن‌طور که ادعا شده، نیست. در خبر این رسانه اشاره شده بود که مأموران پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره برگزارشدن یک میهمانی مختلط در یکی از ویلا‌های شمال تهران، با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شده‌اند و شرکت‌کنندگان را بازداشت کرده‌اند. اصل ماجرا نه گزارش مردمی، که گزارش «ک. د» است.

«ک. د» یکی از کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویس‌های سینما و شبکه نمایش‌خانگی است که گویا با «ع. ش» اختلاف‌های مالی میلیاردی دارد. «ک. د» که ازجمله کارگردان‌های پرنفوذ و ثروتمند است، هنگامی‌که متوجه می‌شود «ع. ش» میهمانی تدارک دیده، موضوع را گزارش می‌دهد.

شنیده‌های حاکی از این است که عملیات بازداشت هنرمندان، ماموران پلیس‌امنیت نیز حضور داشته‌اند برخورد‌ها آرام نبوده و بازداشت‌شدگان را با ون و درحالی‌که به «ع. ش» دستبند قپانی زده شده بود، منتقل کردند. برخلاف آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، میهمانی در یکی از برج‌های مجتمع «آ. اس. پ» برگزار شده است.

به‌جز «ع. ش» که دیروز آزاد شد، تعدادی از دستگیرشدگان همان‌شب ورود پلیس و پاره‌ای نیز فردای آن‌روز با قید وثیقه، از بازداشت بیرون آمده‌اند و قرار است به پرونده آنها در دادسرای ارشاد رسیدگی شود.

توجیهی برای ورود ضابط قضایی وجود ندارد

در روز‌های گذشته، موضوع ورود نیروی انتظامی به میهمانی «ع. ش» که به‌مثابه تعرض و مداخله در حریم‌خصوصی شهروندی صورت‌بندی شده، از نظر حقوقی و شرعی نقد شده است. یک، حقوق‌دان معتقد است که شرب‌خمر در فضای بسته و خصوصی، مجوز به ضابطان قضایی برای ورود به حریم‌شخصی افراد را نمی‌دهد. او در گفت‌و‌گو با هم‌میهن می‌گوید: «وقتی رفتاری در حریم‌خصوصی رخ می‌دهد، مقام قضایی یا ضابط، اجازه ورود برای کشف جرم ندارد. شرب‌خمر از جرائمی نیست که ماهیت آن بتواند چنین دخالتی را توجیه کند؛ برخلاف مواردی مانند تولید مواد مخدر در منزل که قانون صراحتاً اجازه ورود می‌دهد.»

این حقوقدان با اشاره به برخی عناوین مطرح‌شده در گزارش‌های اولیه ازجمله «جریحه‌دار کردن عفت‌عمومی» و «اشاعه فحشا»، اتهام‌های واردشده را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند: «هنگامی که مراسمی در یک محیط بسته و خصوصی برگزار می‌شود، اساساً مکان عمومی تلقی نمی‌شود که بتوان از جریحه‌دار شدن عفت‌عمومی سخن گفت. اشاعه فحشا نیز زمانی معنا دارد که رفتاری در معرض دید عموم قرار گیرد، درحالی‌که میهمانی‌خصوصی مصداق چنین وضعیتی نیست.»

او با انتقاد از به‌کارگیری تعابیری مانند «عملیات اطلاعاتی پیچیده» در خبر منتشرشده درباره بازداشت هنرمندان می‌افزاید: «این‌گونه ادبیات، گویی ماجرا را به سطح یک عملیات چریکی ارتقا می‌دهد، درحالی‌که انتظار می‌رود توان اطلاعاتی کشور در حوزه‌های حیاتی‌تر، ازجمله مقابله با جاسوسی در شرایط جنگ اخیر، به‌کار گرفته شود؛ نه برای رصد میهمانی هنرمندان.»

این حقوقدان، پیامد اصلی این نوع اقدامات را افزایش احساس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی اجتماعی می‌داند و می‌افزاید: «جامعه ایران اکنون تحت فشار‌های شدید اقتصادی، روانی و نگرانی‌های مربوط به آینده کشور قرار دارد. چنین مداخلاتی تنها بر این فشار‌ها می‌افزاید و شکاف میان مردم و نهاد‌های حاکمیتی را عمیق‌تر می‌کند. هر کسی که دغدغه آرامش جامعه و ثبات کشور را دارد، باید از اقداماتی که حریم‌خصوصی شهروندان را مخدوش می‌کند، پرهیز کند.»

اولویت‌ها را جابه‌جا کرده‌ایم

خبر بازداشت بازیگران سینما و تلویزیون در میهمانی خصوصی «ع. ش»، بازتاب زیادی داشته و از منظر نقض حریم‌خصوصی از سوی ضابطان قضایی، نقد شده است. در سطح عمومی، کاربران به‌خصوص در فضای‌مجازی با زیرسوال بردن اصل بازداشت هنرمندان می‌گویند، برخورد‌های امنیتی با شهروندان به‌خصوص با گروه‌های مرجع و مورد وثوق مردم، نه‌تنها بی‌فایده است، بلکه فضای بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

بسیاری می‌پرسند در شرایطی که کشور در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود به‌سر می‌برد، رفتار‌های این‌چنینی به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها مخصوصاً ازبین‌رفتن انسجام و همبستگی ملی ایجادشده پس از جنگ ۱۲ روزه می‌شود. برخی کاربران نوشته‌اند درحالی‌که خشکسالی، آلودگی هوا، گرانی و مشکلات اقتصادی از هر طرف زندگی را برای اقشار مردم دشوار کرده، اولویت‌های کشور هر چیزی است، جز برخورد امنیتی با یک میهمانی خصوصی.

عده‌ای نیز به برخورد‌های تبعیض‌آمیز با شهروندان در موضوعات مختلف اشاره کرده‌اند و پرسیده‌اند، چرا درحالی‌که به پرونده مجرمان به‌اصطلاح کله‌گنده و دانه‌درشت‌ها رسیدگی نمی‌شود، یک میهمانی خصوصی شهروندان حاشیه‌ساز می‌شود. عده‌ای نیز بازداشت «ع. ش» را بی‌ربط به موضع‌گیری‌های سیاسی او در حمایت از برخی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های عمومی نمی‌دانند. باید منتظر ماند و دید در روز‌های آینده چه جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر می‌شود.