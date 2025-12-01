میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام تسلیت قالیباف به اسماعیل سقاب اصفهانی

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور را تسلیت گفت.
پیام تسلیت قالیباف به اسماعیل سقاب اصفهانی

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر  اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است؛

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی
معاون محترم رئیس ‌جمهور 

سلام علیکم

درگذشت همسر گرامی‌تان سرکار حاجیه خانم فاطمه حیدری در سانحه دلخراش رانندگی و مصدوم شدن فرزندان عزیزتان موجب تاسف و اندوه فراوان گردید.

از خداوند منان برای آن بانوی مومنه غفران و بهره‌مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای فرزندان‌تان سلامتی و بهبود هرچه سریع‌تر و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

