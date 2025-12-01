علت ممنوعیت تردد خودروهای برقی در روزهای آلوده چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از شهر؛ در مورد ممنوعیت تردد خودروهای برقی همچون دیگر خودروها در روزهای محدودیت تردد، اظهار کرد: ممنوعیت تردد باید در شورای ترافیک تهران یا شورای عالی هماهنگی ترافیک تصویب شود، اما این اقدام با پیشنهاد شهرداری، پلیس راهور، سازمان محیط زیست و دیگر نهادها صورت میگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: خودروهای برقی آلایندههای چهار گاز کربن دی اکسید، نیتروژن اکسید، سولفور و کربن مونوکسید را ندارد، اما ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در اثر حرکت خودرو، سایش لاستیک و آسفالت و باقی ماندن ذرات ریز غبار در کف معابر، با حرکت خودروها در هوا پراکنده میشود و آلایندگی به دنبال خواهد داشت.
تشکری هاشمی با بیان اینکه منطق درستی است که خودروی برقی هم میتواند آلایندگی ایجاد کند، یادآور شد: با این وجود پلیس باید ممنوعیت تردد این خودروها را در شورای ترافیک تهران و یا شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تصویب کرده باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خودروهای برقی نیز باید پنج درصد تعرفه را بپردازند تا بتوانند در طرح ترافیک تردد کنند، خاطرنشان کرد: تصمیمگیری در مورد تردد این خودروها در روزهای منع تردد، با نهادهای بالادستی است.
گفتنی است معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران در روزهای گذشته اعلام کرده بود که تمامی خودروها باید در دورههای اعلامشده محدودیت آلودگی هوا از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند. خودروهای برقی و پلاگین هیبرید نیز مشمول این محدودیتها هستند و باید همانند سایر وسایل نقلیه قوانین جاری را رعایت کنند.