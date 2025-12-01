میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علت ممنوعیت تردد خودروهای برقی در روزهای آلوده چیست؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، علت ممنوعیت تردد خودروهای برقی در روزهای محدودیت تردد را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۰۲
| |
1017 بازدید
|
۸
علت ممنوعیت تردد خودروهای برقی در روزهای آلوده چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از شهر؛ در مورد ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی همچون دیگر خودرو‌ها در روز‌های محدودیت تردد، اظهار کرد: ممنوعیت تردد باید در شورای ترافیک تهران یا شورای عالی هماهنگی ترافیک تصویب شود، اما این اقدام با پیشنهاد شهرداری، پلیس راهور، سازمان محیط زیست و دیگر نهاد‌ها صورت می‌گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: خودرو‌های برقی آلاینده‌های چهار گاز کربن دی اکسید، نیتروژن اکسید، سولفور و کربن مونوکسید را ندارد، اما ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در اثر حرکت خودرو، سایش لاستیک و آسفالت و باقی ماندن ذرات ریز غبار در کف معابر، با حرکت خودرو‌ها در هوا پراکنده می‌شود و آلایندگی به دنبال خواهد داشت.

تشکری هاشمی با بیان اینکه منطق درستی است که خودروی برقی هم می‌تواند آلایندگی ایجاد کند، یادآور شد: با این وجود پلیس باید ممنوعیت تردد این خودرو‌ها را در شورای ترافیک تهران و یا شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تصویب کرده باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خودرو‌های برقی نیز باید پنج درصد تعرفه را بپردازند تا بتوانند در طرح ترافیک تردد کنند، خاطرنشان کرد: تصمیم‌‎گیری در مورد تردد این خودرو‌ها در روز‌های منع تردد، با نهاد‌های بالادستی است.

گفتنی است معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران در روز‌های گذشته اعلام کرده بود که تمامی خودرو‌ها باید در دوره‌های اعلام‌شده محدودیت آلودگی هوا از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند. خودرو‌های برقی و پلاگین هیبرید نیز مشمول این محدودیت‌ها هستند و باید همانند سایر وسایل نقلیه قوانین جاری را رعایت کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ممنوعیت خودرو برقی پلیس راهور آلایندگی
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جهش کم‌سابقه تخلفات پلاک در تهران
طرح برخورد با تخلفات ساکن در تهران
ممنوعیت تردد کامیون‌ها در محورهای خراسان رضوی تا ۲ شهریور
صنعت خودرو یا صنعت آچارکشی؟/ تناقض بزرگ کشوری که می‌سازد، اما مونتاژکار مانده است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
16
پاسخ
اگر اینظوره که آدمها هم کفششون استهلاک داره و وقتی راه میرن گرد و خاک هم بلند میشه
ناشناس
|
Italy
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
10
پاسخ
وقتی مسوولین فرق خودرو آلاینده رو با غیر آلاینده نمیدونن
وقتی این خوردوها بتونن تردد کنن خود بخود مردم به سمت این خودردها خواهند رفت و هوا بهتر میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
1
6
پاسخ
الودگی هوا بهانه است برای درامد زایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
3
پاسخ
اینهمه دانشمند ؟؟؟؟؟؟

"ممنوعیت تردد باید در شورای ترافیک تهران یا شورای عالی هماهنگی ترافیک تصویب شود، اما این اقدام با پیشنهاد شهرداری، پلیس راهور، سازمان محیط زیست و دیگر نهاد‌ها صورت می‌گیرد."
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
5
پاسخ
پس عوارض و حق بیمه و مالیات روزهای آلوده رو به مردم برگردونید.
چرا مردم باید تاوان بی کفایتی شماها رو بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
1
پاسخ
فکر نمی کنید توجیه مسخره ای است؟
تدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
1
پاسخ
خدایی همه چیمون خوبه، بهم دیگه میاد :-)
خودرو برقی هم وارد کردیم اجازه تردد نمیدیم
اتوبوس ها و کامیون های گازوئیل سوز دهه 50، همچنان جولان میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
داداشمون انگار توی ازمایشگاه داره برای شهر تهران تصمیم میگیره. بگو نکردیم دلمون نخواست این بهونه ها رو از کجا در آوردید؟ دوستان در روزهای آلوده نفس نکشید چون اکسیژن مصرف میکنید:))
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۶۷ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dSA
tabnak.ir/005dSA