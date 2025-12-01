میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشای تبعیضی که فیلترینگ را لو داد!

ماجرای خط سفید نشانه‌ای از شکاف عمیقی است که میان تصمیم‌گیران و مخاطبان تصمیم‌ها وجود دارد؛ شکافی که با هر افشاگری تازه، عمیق‌تر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۰۱
| |
777 بازدید
|
۳

افشای تبعیضی که فیلترینگ را لو داد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این خبرگزاری در خبری با تیتر «واکنش‌های سه گانه مدافعان فیلترینگ به افشای خط سفید/ توجیهاتی که مردم را قانع نکرد» نوشت: افشاگری‌های اخیر درباره «خط سفید» تنها یک بحث فنی یا اختلاف بر سر یک قابلیت جدید نبود؛ بلکه پرده از واقعیتی برداشت که سال‌ها زیر پوست فیلترینگ پنهان مانده بود. واقعیتی که نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ، همان‌قدر که بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته، در عمل برای بسیاری از طراحان و مدافعانش چندان جدی نبوده است. سکوت، تکذیب‌های پراکنده و پاسخ‌های متناقض چهره‌های سیاسی نیز نتوانست تصویر شکل‌گرفته در افکار عمومی را تغییر دهد و خط سفید را نمادی از یک تبعیض دانستند.

اکنون با روشن‌شدن این تناقض، پرسش اصلی جامعه نه درباره یک اپلیکیشن، بلکه درباره اعتماد است؛ اینکه چگونه می‌توان از مردم خواست محدودیت‌هایی را بپذیرند که سیاست‌گذاران خود به آن پایبند نیستند. این ماجرا، فارغ از آنکه در نهایت چه توضیحاتی درباره آن ارائه شود، نشانه‌ای از شکاف عمیقی است که میان تصمیم‌گیران و مخاطبان تصمیم‌ها وجود دارد؛ شکافی که با هر افشاگری تازه، عمیق‌تر می‌شود.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
افکار عمومی خط سفید فیلتر فیلترینگ رفع فیلتر خبر فوری
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابطحی: مسئولان را فیلتر کنید تا شاید رفع فیلتر کنند!
خبرهای جدید از مذاکرات فیلترینگ!
سلیمی: شفاف بگویند چه کسانی فیلتر می‌کنند؟
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
هشدار مهم؛ احتمال ارتباط جاسوسی و رفع فیلترینگ واتساپ
ابطحی: امروز و فردا کردن رفع فیلترینگ یعنی سرکار گذاشتن مردم
عباس عبدی: اعضای شورایعالی فضای مجازی ریاکارند!
فیلترینگ دیر یا زود جمع می‌شود
تناقض عجیب؛ فیلتر گوگل پلی برداشته می شود اما ایران تحریم است!
تغییر موضع 180 درجه‌ای رسایی درباره فیلترینگ را ببینید
عکس: تراکت تبلیغاتی فروش فیلترشکن !
اینستاگرام رفع فیلتر شد
افشای هزینه سالیانه یک میلیارد دلار برای فیلترینگ!
رسانه ملی یا تریبونی برای حمایت از فیلترینگ؟/ دعوت از مدیر پیام رسان داخلی برای فیلترینگ بیشتر !
عموفیلترچی های سابق،امروز کجا هستند؟/وزارت ارتباطات، پاشنه آشیل دولت پزشکیان!
آذری جهرمی: محدودیتهای اینترنت برای توییتر را بردارید
اینترنت بدون فیلتر ماهواره‌ای در ایران، واقعیت یا شایعه؟!
پیامد رفع فیلتر برای پیام‌رسان‌های داخلی
تاثیر فیلترینگ بر کسب‌وکار‌های اینترنتی
«کلش آف کلنز» رفع فیلتر شد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
19
پاسخ
خط سفید یعنی فیلترینگ فقط برای مردم بود، نه برای سیاست‌گذاران! وقتی خودشان راه فرار داشتند، دیگر هیچ توجیهی پذیرفته نیست. اعتماد وقتی نابود شد، با هیچ شعار و وعده‌ای برنمی‌گردد. این ماجرا فقط یک چیز را ثابت کرد: فیلترینگ ابزار تبعیض است، نه سیاست عمومی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
13
پاسخ
در همه مسائل كشور اين تفاوت بين مردم و مسئولين هست گراني براي همه است ولي با حقوقهاي
آنچناني و مزايا ، آن را براي خود و خانواده شان آسان كرده اند
ناشناس
|
Italy
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
10
پاسخ
این یکی در رفته تا بقیه موارد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۶۷ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dS9
tabnak.ir/005dS9