افشای تبعیضی که فیلترینگ را لو داد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این خبرگزاری در خبری با تیتر «واکنشهای سه گانه مدافعان فیلترینگ به افشای خط سفید/ توجیهاتی که مردم را قانع نکرد» نوشت: افشاگریهای اخیر درباره «خط سفید» تنها یک بحث فنی یا اختلاف بر سر یک قابلیت جدید نبود؛ بلکه پرده از واقعیتی برداشت که سالها زیر پوست فیلترینگ پنهان مانده بود. واقعیتی که نشان میدهد سیاست فیلترینگ، همانقدر که بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته، در عمل برای بسیاری از طراحان و مدافعانش چندان جدی نبوده است. سکوت، تکذیبهای پراکنده و پاسخهای متناقض چهرههای سیاسی نیز نتوانست تصویر شکلگرفته در افکار عمومی را تغییر دهد و خط سفید را نمادی از یک تبعیض دانستند.
اکنون با روشنشدن این تناقض، پرسش اصلی جامعه نه درباره یک اپلیکیشن، بلکه درباره اعتماد است؛ اینکه چگونه میتوان از مردم خواست محدودیتهایی را بپذیرند که سیاستگذاران خود به آن پایبند نیستند. این ماجرا، فارغ از آنکه در نهایت چه توضیحاتی درباره آن ارائه شود، نشانهای از شکاف عمیقی است که میان تصمیمگیران و مخاطبان تصمیمها وجود دارد؛ شکافی که با هر افشاگری تازه، عمیقتر میشود.