قیمت خودرو امروز 10 آذر 1404

قیمت خودرو امروز 10 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۰۰
| |
483 بازدید

قیمت خودرو امروز 10 آذر 1404

قیمت خودرو امروز 10 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر افزایش نرخ ارز وارد فاز رشد قیمتی شد و بخش قابل‌توجهی از محصولات داخلی و مونتاژی با افزایش قیمت اسمی معامله شدند. رشد دلار، سطح انتظارات تورمی را در بازار تقویت کرد و فروشندگان را به سمت اصلاح افزایشی قیمت‌های پیشنهادی سوق داد. خریداران نیز در واکنش به این شرایط، رفتار احتیاطی در پیش گرفتند و بخشی از تقاضا به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز،رشد امروز قیمت‌ها از افزایش تقاضای مصرفی نشات نگرفت و بیشتر از شوک ارزی و فضای روانی بازار تاثیر پذیرفت. در صورت تداوم روند صعودی دلار، بازار خودرو نیز همچنان در مسیر افزایشی حرکت می‌کند، اما ضعف قدرت خرید خانوارها، پایداری این رشد را با ریسک جدی مواجه می‌کند.

قیمت خودروهای داخلی

 

قیمت خودرو امروز 10 آذر 1404

دنا پلاس MT6 در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر این اساس، این سدان داخلی 99 میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و 219 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسید.

شاهین GL بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات سایپا را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی رشد 48 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 70 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، ساینا اتوماتیک نسبت به روز گذشته 28 میلیون تومان گران شد و روی شاخص 898 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 10 آذر 1404

لاماری ایما نسبت به روز گذشته 95 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 715 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، بایک X55 افزایش قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 860 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

کی‌ام‌سی J7 افزایش بهای 95 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 495 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، بک X3 نسبت به روز معاملاتی پیشین، رشد بهای 65 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 710 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 3 میلیارد و 80 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود. از طرف دیگر، فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی 3 میلیارد و 730 میلیون تومان به بازار آزاد رسید.

برچسب ها
خودرو بازار خودرو خرید خودرو قیمت خودرو فروش خودرو خودرو وارداتی
