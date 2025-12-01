به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ آلودگی، خلوتی و هوای نسبتا سرد پایتخت همچنان ادامه دارد. امروز، دوشنبه ۱۰ آذر، برای تهران آسمانی صاف تا کمی ابری و غبارآلود از بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد پیشبینی میشود. دمای هوا امروز بین ۶ تا ۱۶ درجه سانتیگراد نوسان دارد. بیشینه دما در ساعت ۱۳ تا ۱۴ به ۱۶ درجه میرسد. فردا هم بیشینه دما حدود ۱۷ درجه پیشبینی شده. غروب آفتاب امروز در ساعت ۱۶:۵۱ خواهد بود. پیشبینی میشود دمای هوا در استان تهران برای روز سهشنبه تا ۱ درجه افزایش پیدا کند.
بر اساس دادههای هواشناسی، دمای مناطق شمالی تهران از جمله دربند بین ۱ تا ۸ درجه سانتیگراد بوده و، اما آسمان این نواحی ابری است. برای روز آینده دربند آسمانی ابری و دمای زیر صفر پیشبینی میشود. در بخشهای جنوبی شهر نیز دما بین ۶ تا ۱۶ درجه متغیر گزارش شده و آسمان آن صاف است.
امروز احتمال بارش باران در تهران وجود دارد؟
صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور، اعلام کرد امروز با ورود سامانه بارشی به شمالغرب کشور، بارش پراکنده، وزش باد و کاهش آلایندهها در بخشهایی از شمالغرب، غرب و بهتدریج دامنههای جنوبی البرز از جمله قزوین، البرز و تهران رخ میدهد و در روزهای سهشنبه تا پنجشنبه نیز بارش باران و برف، رگبار، رعدوبرق، وزش باد و کاهش دما در مناطق گستردهای از غرب، شمال، سواحل خزر، زاگرس و شمالشرق کشور پیشبینی شده است که بهتدریج سامانه بارشی از کشور خارج میشود؛ در پاسخ به این پرسش که آیا تهران باران میآید باید گفت امروز بارش قابل توجهی برای تهران پیشبینی نشده و آسمان بیشتر غبارآلود تا نیمهابری است، اما افزایش ابر و وزش باد از بعدازظهر رخ میدهد که میتواند به بهبود نسبی کیفیت هوا کمک کند. در مورد وضعیت آلودگی هوا طبق گفته صادق ضیاییان: «افزایش محسوس سرعت باد در این روز باعث کاهش غلظت آلایندهها در شمالغرب و غرب کشور و از اواخر وقت در شهرهای قزوین، البرز، تهران و اصفهان خواهد شد.»