بندرعباس لرزید

لحظاتی قبل زمین لرزه تقریبا شدیدی بندرعباس را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۹۳
| |
277 بازدید

بندرعباس لرزید

 لحظاتی قبل زمین لرزه تقریبا شدیدی بندرعباس را لرزاند.

به گزارش تابناک؛ بنا بر این گزارش، دقایقی پیش منطقه فین در هرمزگان با زلزله‌ای به قدرت ۴.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید!

 هنوز گزارشی از شدت دقیق و‌کانون آن نرسیده است.

زلزله زمین لرزه بندرعباس لرزش حادثه خبر فوری
