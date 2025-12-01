میلی صفحه خبر لوگو بالا
یک هفته قبل اطلاعیه‌‎ای عجیب از سوی انجمن بازیگران خانه سینما منتشر شد که در آن آمده بود اعضای این تشکل می‌توانند در صورت نیاز و تمایل به داشتن «شوکر برقی» و «اسپری اشک‌آور»، برای دفاع از خود، به خانه سینما مراجعه کنند!
یک هفته قبل اطلاعیه‌‎ای عجیب از سوی انجمن بازیگران خانه سینما منتشر شد که در آن آمده بود اعضای این تشکل می‌توانند در صورت نیاز و تمایل به داشتن «شوکر برقی» و «اسپری اشک‌آور»، برای دفاع از خود، به خانه سینما مراجعه کنند!

به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ البته قرار نبوده این موضوع رسانه‌ای شود، اما متن اطلاعیه به رسانه‌ها راه یافت و موجی از واکنش‌های منفی و انتقادها را به دنبال داشت. پژمان بازغی رئیس انجمن صنفی بازیگران نیز توضیحاتی را درباره اختصاص این خدمات به اعضای انجمن مطرح کرد که البته کمکی به روشن شدن ابعاد سوال‌برانگیز موضوع نکرد.

شوکر و اسپری با قیمت مناسب!

با توجه به آنچه در متن اطلاعیه آمده است، انجمن صنفی بازیگران تجهیزات دفاعی مانند «شوکر رعد ۵» و «افشانه» را در اختیار هنرمندان قرار خواهد داد. در این اطلاعیه آمده است که تجهیزات مذکور مجوز حمل و بیمه سلامت دارند. هزینه دسترسی به این تجهیزات و معاینه پزشکی نیز در مجموع هفت میلیون تومان اعلام شده است. مدارک شناسایی، گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی سلامت روان که از پزشک معتمد مستقر در انجمن صادر می‌شود نیز مدارک لازم برای خرید این تجهیزات هستند. انتشار این اطلاعیه در رسانه‌ها باعث شد کاربران درباره ضرورت دسترسی هنرمندان به این تجهیزات سوال‌هایی را مطرح کنند.

توضیحات عجیب پژمان بازغی

پژمان بازغی ابتدا توضیح داد که فراخوان در «کانال خصوصی» اعضای انجمن صنفی بازیگران منتشر شده و این که چرا و چطور در رسانه‌ها منتشر شد، جای سوال دارد! او همچنین درباره قانونی بودن دسترسی به این تجهیزات نیز توضیح داده است: «انجمن برای جلوگیری از کلاهبرداری عده‌ای سودجو که با مبالغ نجومی می‌خواستند این ادوات را برای آن ها تهیه کنند، اطلاعیه‌ای برای دریافت قانونی آن منتشر کرد. برخی همکاران می‌گفتند عده‌ای سودجو به صورت غیرقانونی، قیمت‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای دریافت این ادوات دفاع شخصی به ما می‌دادند اما انجمن اعلام کرد که با مبلغ هفت میلیون تومان این اقلام را در اختیار اعضا قرار می‌دهد.» بازغی درباره نیاز بازیگران به تجهیزات دفاعی توضیح داده: «چندین بار از سوی بعضی همکاران، درخواست دریافت این ادوات دفاع شخصی را برای ماشین و خانه داشتیم. بسیاری از دوستان اطراف تهران در شهریار، دماوند یا جاجرود ساکن هستند. در چنین شرایطی فکر می‌کنند اگر این اقلام در خانه آن‌ها باشد، برای آنان اطمینان خاطر است؛ شاید اصلا یک حیوان درنده به آن ها حمله کرد.»

تبعیض قانونی

فارغ از این که تجهیزات دفاع شخصی به صورت قانونی و تحت نظارت پلیس به بازیگران ارائه شده است، به صورت کلی مسئله نیاز هنرمندان به شوکر و اسپری فلفل زیر سوال است. هرچند که بازیگران چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند، اما نمی‌توان با قطعیت گفت که آن‌ها بیش از دیگر اقشار جامعه در معرض خطر و دزدی هستند و اختصاص چنین ادواتی به آن‌ها امری کاملا ضروری است.

بسیاری از افرادی که در مشاغل مهم و حساس مشغول به کار هستند و حتی مردم معمولی نیز ممکن است در معرض دزدی قرار بگیرند، اما آیا امکان دسترسی به تجهیزات دفاعی قانونی برای همه آن‌ها فراهم است؟ پژمان بازغی اشاره کرده است که بسیاری از بازیگران اطراف تهران در شهریار، دماوند یا جاجرود ساکن هستند و نیاز به امنیت خاطر دارند. او همچنین احتمال حمله حیوان درنده را نیز مطرح کرده است! بسیاری از مردم معمولی نیز در این مناطق زندگی می‌کنند، بنابراین طبیعتا اگر خطری وجود داشته باشد، آن‌ها نیز در معرض تهدید هستند. در نتیجه این که بازیگران به عنوان تافته جدا بافته محسوب شوند، توجیهی ندارد.

واکنش‌های منفی و انتقاد کاربران

انتشار اطلاعیه و توضیحات پژمان بازغی باعث شد کاربران نسبت به اختصاص این امکان ویژه به بازیگران انتقاد کنند. عده‌ای از کاربران نوشته‌اند، موقعیت بازیگران در مقایسه با بسیاری از افراد در صنوف دیگر، موقعیت حساس‌تری نیست و به یک اندازه ممکن است در معرض خطر باشند. عده‌ای دیگر از کاربران نیز نسبت به تبعیض قائل شدن میان هنرمندان به دلیل شهرت در مقایسه با افراد دیگر اعتراض کرده‌اند. بعضی از کاربران نیز با اشاره به نیازهای درمانی و خدمات رفاهی، تامین امنیت شغلی را به جای ارائه تجهیزات دفاعی، ضرورت و اولویت دانسته‌اند.
 

