یک جوان یونانی که در شوخی با دوستانش ساندویچ همبرگر را بدون جویدن قورت داده بود در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۸۶
| |
1268 بازدید
شوخی مرگبار یک جوان با ساندویچ همبرگر

یک جوان یونانی که در شوخی با دوستانش ساندویچ همبرگر را بدون جویدن قورت داده بود در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.

به گزارش تابناک به نقل اعتماد؛ رسانه‌های یونانی اخیراً گزارش دادند این جوان 22ساله که در قالب شوخی با دوستانش اقدام به قورت دادن یک ساندویچ همبرگر کرده بود، اکنون بین مرگ و زندگی به سر می‌برد.

این جوان که نامش اعلام نشده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان Gennimatas شهر کاربی یونان در شرایط وخیمی بستری است و با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می‌کشد.

یکی از دوستانش که هنگام وقوع حادثه در محل حاضر بود به رسانه‌های محلی گفت: او به محض بلعیدن ساندویچ دست‌و‌پای خود را گم کرد و بعد از لحظاتی به زمین افتاد.

او ادامه داد: گویی به کسی شوک وارد شده باشد ابتدا از جا بلند شد و بعد شروع به دویدن کرد، تصور می‌کرد می‌تواند لقمه را بیرون بیندازد اما نتوانست، بار دیگر سر میز بازگشت، دوباره از ما دور شد و بعد از لحظاتی به زمین افتاد، آنجا بود که فهمیدیم اتفاقی افتاده است، سعی می‌کرد به پشت خود مشت بزند شاید از این طریق ساندویچ بیرون بیفتد.

این شاهد افزود: خبری از چالش نبود او فقط به ما گفت ببینید و بعد این کار را کرد. حالا شما هر نامی که می‌خواهید بر آن بگذارید.

 

یونان حادثه خفگی همبرگر قورت دادن شوخی شوخی مرگبار
