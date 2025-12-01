نبض خبر
انبوه خودروی اهدایی اردوغان به جولانی را ببینید
دولت ابومحمد جولانی از تعداد انبوهی ماشین پلیس در شهرهای سوریه رونمایی کرد. رسانه های دولتی تصاویر ویژه و خاصی از رژه این خودروها در خیابان های دمشق و شهرهای دیگر منتشر کردند. همزمان پلیس ترکیه نیز اعلام کرد 9200 دستگاه خودروی جدید به نیروی پلیس این کشور ملحق خواهند شد و تصاویر این خودروها و رونمایی از آنها توسط نیروهای ارشد نظامی ترکیه منتشر شد. رونمایی از خودروهای پلیس همزمان در دمشق و آنکارا نشانه مشخصی دارد: خودروهای پلیس جولانی از ترکیه آمده و هدیه اردوغان است؛ چه اینکه دولت جولانی فاقد منابع لازم برای نوسازیست. تصاویر سمت راست متعلق به اردوغان و تصاویر سمت چپ خودروهای ترکیه است که سر از سوریه درآورد.
