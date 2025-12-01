میلی صفحه خبر لوگو بالا
مژده بارش برف و باران

آغاز فعالیت سامانه بارش‌های سنگین / هشدار کاهش دما + نقشه

کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: از روز دوشنبه سامانه جدیدی وارد کشور می‌شود
کد خبر: ۱۳۴۳۲۶۵
| |
725 بازدید

آغاز فعالیت سامانه بارش‌های سنگین / هشدار کاهش دما + نقشه

به گزارش تابناک، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: از روز دوشنبه سامانه جدیدی وارد کشور می‌شود، این سامانه از سمت غرب وارد می‌شود و نخستین استان‌هایی که تحت تأثیر بارش قرار می‌گیرند، احتمالاً کرمانشاه، ایلام و کردستان خواهند بود.

بعدازظهر هم استان‌های همدان، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و همچنین ارتفاعات تهران و البرز درگیر بارش‌ها می‌شوند.

بنا بر این گزارش، بارش‌ها از غرب کشور آغاز می‌شود. از روز چهارشنبه نیز دمای نوار شمالی کاهش محسوس خواهد داشت.


نقشه پیش بینی بارش برف تا ۲۳ آذر ماه

زنجان در آستانه موج جدید ناپایداری / سرمای کم‌سابقه و یخبندان شبانه

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره‌کل هواشناسی استان زنجان از ورود سامانه جدید بارشی به استان خبر داد.

همچنین درباره سرمای کم‌سابقه و یخبندان شبانه هشدار داده شده است.

 

هواشناسی بارندگی بارش باران بارش برف سامانه بارشی کاهش دما یخبندان
