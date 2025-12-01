میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توصیه‌های پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ترکیه

رئیس‌جمهور در دیدار وزیر خارجه ترکیه، با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام گفت: در زمانی که دشمنان مشترک ملت‌های مسلمان در پی افزایش فشارها هستند، انتظار می‌رود که کشورهای اسلامی شرایط را برای یکدیگر تسهیل و از پیچیده‌تر کردن مسائل پرهیز کنند.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۶۳
| |
4 بازدید
توصیه‌های پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، در دیدار هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و برادرانه روابط دو کشور، این مناسبات را ریشه‌دار، اصیل و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده توسعه توصیف کرد و افزود: چنانچه کشورهای اسلامی در چارچوب یک اراده واحد و مبتنی بر اتحاد، همگرایی و تبادل تجربیات حرکت کنند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود برای ملت‌های مسلمان مشکل‌آفرینی کند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت روابط و همگرایی راهبردی میان کشورهای اسلامی، بخشی از بحران‌های جاری در منطقه را محصول توطئه‌ها و دامن‌زدن به اختلافات توسط برخی بازیگران مداخله‌گر دانست و تصریح کرد: هدف این جریان‌ها، تحمیل نیات و سیاست‌های نادرست خود بر منطقه و ایجاد مانع در مسیر توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی است.

پزشکیان همچنین با اشاره به تجربه اروپا یادآور شد، کشورهای اروپایی با وجود تاریخ طولانی جنگ‌ها و منازعات، امروزه توانسته‌اند مرزها را کمرنگ کرده، ساختارهای مشترک مالی و سیاسی ایجاد و شریان‌های تجاری و مواصلاتی خود را یکپارچه کنند و خاطرنشان کرد: جهان اسلام که از اشتراکات فرهنگی و تمدنی بسیار عمیق‌تری برخوردار است قطعا خواهد توانست با کنار گذاشتن اختلافات، مسیر همکاری‌های منسجم و توسعه جمعی را از طریق اتصال جریان‌های تجارت، دانش و فرهنگ در پیش بگیرد.

رئیس جمهور با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام افزود: در زمانی که دشمنان مشترک ملت‌های مسلمان در پی افزایش فشارها هستند، انتظار می‌رود که کشورهای اسلامی شرایط را برای یکدیگر تسهیل و از پیچیده‌تر کردن مسائل پرهیز کنند. ما با یکدیگر برادریم و لازم است روابطمان را توسعه دهیم و باور داریم از مرزهایی که تجارت، علم و فرهنگ عبور کند، هرگز تروریسم و اسلحه عبور نخواهد کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور کشورش به دکتر پزشکیان، پیام ویژه وی درباره ضرورت گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی و منطقه‌ای میان دو کشور را منتقل کرد.

هاکان فیدان با تمجید از حسن‌نیت، نگاه خالصانه و دغدغه‌مند رئیس‌جمهور ایران نسبت به جهان اسلام تأکید کرد: ما کاملاً با این دیدگاه‌ها هم‌راستا و همسو هستیم و معتقدیم اختلافات داخلی منجر به اتلاف زمان ارزشمند در جهان اسلام شده و امروز روح زمان به نقطه‌ای رسیده است که همکاری‌های مشترک و جمعی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه اکنون زمان آن است که کشورهای اسلامی با اقدامی مشترک، برابر و هماهنگ، همکاری‌های خود را ارتقا بخشند، گفت: کشورهای اسلامی از جمله ایران و ترکیه با همکاری دیگر کشورهای مسلمان می‌توانند سنگ بزرگ اختلافات را از مسیر امت اسلامی کنار بزنند.

هاکان فیدان با اشاره به تحولات جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اذعان داریم که ایران پس از پیروزی انقلاب، با شتاب و پویایی چشمگیری همچون تیری که از کمان رها شده در حال حرکت است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور هاکان فیدان ترکیه وزیر خارجه ترکیه
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توئیت ترکی لاریجانی برای هاکان فیدان
آمریکا و اسرائیل با پیشرفت کشورهای اسلامی مخالف‌اند
فیدان: با ویتکاف درباره ایران صحبت کردم
عراقچی: نقشه‌های بزرگ‌تر اسرائیل نگران‌کننده است
وزیر خارجه ترکیه به ایران سفر می‌کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
آخرین اخبار
رقم عجیب ارزش ریال عمان در برابر ریال ایران
خبر پرواز جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق و نزدیک مرز ایران عملیات روانی بود/ موشکی به استان‌های کردنشین عراق شلیک نشد
جاده‌صاف‌کن‌های کرونا در سینما/فیلم را از روی واقعیت ساختید یا واقعیت را براساس فیلم رقم زدید؟
تیپ ۶۵ نوهد؛ جایی که آموزش، مرز بین زنده ماندن و محو شدن است
عون خطاب به پاپ: به جهانیان بگویید تسلیم نخواهیم شد
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
پرواز در سایت «پاراگلایدر» دماوند ممنوع بوده است
جزئیات پرونده قتل عروس جوان در فومن
اعتراض صادق زیباکلام درباره نوع برخورد با جنگ دوازده روزه
اذعان صهیونیست‌ها به نسل جدید موشک پرقدرت ایران
داگ فایت پهپاد ترکیه و هدف قراردادن یک هواپیما!
آمریکا و اسرائیل با پیشرفت کشورهای اسلامی مخالف‌اند
مدارس و دانشگاه‌های بوشهر تا پایان هفته تعطیل شد
ترفند هوشمندانه کشاورزان چینی برای آبیاری زمین‌هایشان
برخی مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dRX
tabnak.ir/005dRX