آخرین وضعیت رضا امیرخانی پس از سانحه سقوط

به گزارش تابناک، رضا امیرخانی پس از سانحه سقوط به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در تهران منتقل شده و دوستانش برای او دست به دعا برداشتهاند.
یکی از دوستان نزدیک این نویسنده گفت: رضا امیرخانی هنگام پرواز با پاراگلایدر سقوط کرد. او سالهاست با پاراگلایدر پرواز میکند اما متاسفانه امروز در منطقه امامزاده هاشم سقوط کرده و به بیمارستان گیلاوند منتقل شده است.
به گفته او، امیرخانی دچار ضربه مغزی شده و حالش چندان مساعد نیست و خانواده میخواهند او را به بیمارستانی در تهران منتقل کنند.
به گزارش ایسنا، رضا امیرخانی سالهاست که خود را به آسمان میسپارد و تصاویر پروازش با پاراگلایدر را در استوریهای صفحه اینستاگرامش به اشتراک میگذارد. دوستانش گاه به شوخی میگویند اگر «رضا» را روی زمین نتوانستید پیدا کنید حتما در آسمان پیدا میکنید. برای یکی از پروازهایش نوشته بود «وقتی میخواهی فرود بیایی و زمین و زمان نمیخواهند.» حالا در آخرین پرواز، زمین او را محکم در آغوش کشیده است.
سانحه برای رضا امیرخانی در بعدازظهر روز یکشنبه، نهم آذر در ارتفاعات امامزاده هاشم رخ داده و او ابتدا به بیمارستان گیلاوند منتقل شده است. بعد به خواست خانواده به بیمارستان کسری تهران منتقل شده و حالا در بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان بستری است.
برخی اهل قلم از جمله احمد دهقان، بهروز جلالی، ابراهیم زاهدی مطلق، محمدرضا بایرامی، مهدی قزلی و حامد عسکری به همراه نیکنام حسینیپور (مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شهاب دارابیان (مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد) و تعدادی از اهل رسانه، نگران در مقابل بیمارستان به انتظار خبری خوش هستند. برخی دوستانش نیز دست به دعا برداشته و برایش حمد شفا میخوانند و از همه میخواهند برایش دعا کنند. در گروههای تلگرامی هم برخی با جزءخوانی قرآن و گرفتن ختم قرآن برای بهبودیاش دعا میکنند و امیدوارند خطر جدیای رضا امیرخانی را تهدید نکند.
اخبار و ضد و نقیض درباره وضعیت سلامتی و آسیبهای واردشده به این نویسنده زیاد است؛ از پایین بودن سطح هوشیاری تا پایین آوردن سطح هوشیاری برای مهیا شدن شرایط عمل جراحی تا ... .
خانواده هم اطلاعیهای را درباره وضعیت او منتشر کردند.
در متنی که سایت رضا امیرخانی منتشر کرده، آمده است: «رضا امیرخانی، نویسنده کشورمان، که بر اثر سانحهای بعدازظهر یکشنبه ۹ آذر آسیب دیده، در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده و تحت مراقبت کامل تیم پزشکی حاذق قرار گرفته است.
به گفته خانواده وی، بنا بر تشخیص پزشکان، رضا امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر و درمان است.
یکی از پزشکان معالج امیرخانی گفت با توجه به آمادگی جسمانی بالای وی تا چند ساعت پس از حادثه امید آن میرود که در روزهای آینده وضعیت وی پایدار و بهبودی حاصل شود.
خانواده این نویسنده عزیز کشورمان ضمن تشکر از ابراز مهر و محبتها و دعاهای هموطنان، اعلام کردند که اخبار تکمیلی و سلامتی ایشان را اعلام خواهند کرد.»