۱۰/آذر/۱۴۰۴
Monday 01 December 2025
۰۵:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
فضای مجازی
بازدید
355
355
بازدید
پ
عکس: تغییر چهره کودک شرکتکننده عصر جدید کنار رویا نونهالی
عکسی از اسرا جلیلیان، شرکتکنندهی عصر جدید، در دیدارش با رویا ونهالی منتشر شده که تغییر چهرهی او در آن قابل توجه است.
کد خبر:
۱۳۴۳۲۵۹
تاریخ انتشار:
۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰
01 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۳۲۵۹
|
۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰
01 December 2025
|
355
بازدید
355
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
عصر جدید
مسابقه استعدادیابی
کودک
شرکت کننده کودک
اسرا جلیلیان
رویا نونهالی
داور عصرجدید
مدارس کدام استانها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید میشوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاحهایی که ارتشهای بزرگ جهان را میچرخانند
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«عصر جدید» چه تغییراتی میکند؟
تغییر داوران «عصر جدید ۳»
کنایه رویا نونهالی به سیاستمداران
برنامه عصر جدید، نیازمند مرامنامه اخلاقی
نوجوان خوانندهای که صدایش به گوش مسئولان رسید
کاروکاسبی سکه شرکت کنندگان مسابقات استعدادیابی
عذرخواهی احسان علیخانی پس از حرکتی غیرمنتظره
واکنش علیخانی به دستمزد بالای عصرجدیدیها
امین حیایی: حضورم در عصر جدید قطعی نیست
تذکر به داوران عصر جدید بخاطر هشتک «اعدام نکنید»
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: تغییر چهره کودک شرکتکننده عصر جدید کنار رویا نونهالی
چگونه تشخیص دهیم کرونا گرفتهایم یا آنفولانزا؟
چرا فاتحان ماراتن از شرق آفریقا هستند؟!
برنامه شگفت انگیز برای افزایش حافظان قرآن
اوضاع تلخ سیروس الوند: دچار زوال جسم شدهام
خواندن ذهن دیگران با چند ترفند ساده
ساپینتو به سیم آخر زد؛ اخراج آقاسی از استقلال!
درگذشت همسر معاون رئیسجمهور در آستانه دفاع از پایاننامه ارشد +عکس
درگیری ناخدای ارتش ایران با اسرائیلیها نزدیک مصر
مکان مناسب هر گیاه در خانه را بشناسیم
چرا عطر قدیمی هزاران خاطره داره؟!
لحظات کتککاری در بازی مس سونگون و گهر زمین
نخستین تصاویر صحنه حادثه وحشتناک رضا امیرخانی
چه غذاهایی ما را از شر افسردگی نجات میدهند؟
هشدار سهامداران درباره شباهت پرونده «لیزینگ رایان سایپا» با ماجرای بانک آینده
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد میمیرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعهوند
تصاویر ادعایی حملات هوایی در محدوده مرز ایران و عراق
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشکهای اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
آیا مدارس تهران تعطیل میشوند؟
مدارس این استانها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
تندیس «سر گاو» تخت جمشید در موزه دانشگاه شیکاگو
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
شلیک موشکی ایران فقط رزمایش بود
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجیزاده
ترامپ خطاب به مادورو: کنارهگیری کن وگرنه ...
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودروهای خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
(۲۵۴ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
(۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
(۱۹۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بیحجاب در یک مراسم!
(۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
(۱۱۲ نظر)
بهزودی نخستین استاندار زن کشور معرفی میشود
(۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیفتان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خوابتان را در خیابان نپوشید
(۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی
(۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است
(۸۶ نظر)
جنگی رخ نمیدهد خیال مردم راحت باشد!
(۸۲ نظر)
استقبال عراقها از سرمربی افسانهای
(۷۷ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!
(۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم
(۷۴ نظر)
آقای بازیگر: میخواهم زودتر زندگیام تمام شود!
(۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
(۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dRT
tabnak.ir/005dRT
کپی شد