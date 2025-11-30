جنگ افزار
داگ فایت پهپاد ترکیه و هدف قراردادن یک هواپیما!
جنگنده بدون سرنشین ترکیهای بایکار بیرقدار قزلالما | Bayraktar Kızılelma در آزمایشها یک هواپیما را سرنگون کرد. تولیدکننده این جت بدون سرنشین گفت که این بیسابقه است، زیرا بیشتر پهپادهای توسعهیافته در جهان برای حمله به اهداف روی زمین طراحی شدهاند، و نه در آسمان. ناگفته نماند ایران نیز از پهپادهایی برخوردار است که میتواند هواگردها را با استفاده از پهپاد در آسمان هدف قرار دهد و پیش از این نیز تست آنها منتشر شده است. حالا تست این پهپاد بیرقدار ترک را میبینید.
