En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 33
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۲۵۶
کد خبر:۱۳۴۳۲۵۶
246 بازدید
جنگ افزار

داگ فایت پهپاد ترکیه و هدف قراردادن یک هواپیما!

جنگنده بدون سرنشین ترکیه‌ای بایکار بیرقدار قزل‌الما | Bayraktar Kızılelma در آزمایش‌ها یک هواپیما را سرنگون کرد. تولیدکننده این جت بدون سرنشین گفت که این بی‌سابقه است، زیرا بیشتر پهپادهای توسعه‌یافته در جهان برای حمله به اهداف روی زمین طراحی شده‌اند، و نه در آسمان. ناگفته نماند ایران نیز از پهپادهایی برخوردار است که می‌تواند هواگردها را با استفاده از پهپاد در آسمان هدف قرار دهد و پیش از این نیز تست آنها منتشر شده است. حالا تست این پهپاد بیرقدار ترک را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جنگ افزار پهپاد بیرقدار ویدیو بیرقدار قزل آلما فیلم داگ فایت پهپاد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟