ترفند هوشمندانه کشاورزان چینی برای آبیاری زمینهایشان
یک ترفند قدیمی اما زیرکانه در دل مزارع چین مورد توجه قرار گرفته است؛ روشی که تنها با یک کیسه پلاستیکی ساده، هم هدررفت آب را تا یکسوم کاهش میدهد و هم جلوی فرسایش خاک را میگیرد. راهحلی ارزان، در دسترس و آنقدر هوشمند که حالا توجه متخصصان آبیاری را هم جلب کرده است. وقتی کشاورزان چینی زمینهای خود را آبیاری میکنند، یک کیسه پلاستیکی را در مسیر جریان آب قرار میدهند؛ ترفندی که شاید در نگاه اول ابتدایی بهنظر برسد، اما نتیجهای کاملاً علمی دارد. جریان آب با برخورد به پلاستیک منحرف شده و سرعتش کم میشود. این کاهش سرعت از شسته شدن خاک جلوگیری میکند و اجازه میدهد رطوبت بهطور یکنواخت در سطح زمین پخش شود. این روش ساده نهتنها حدود 30 درصد آب کمتری نسبت به آبیاری مستقیم مصرف میکند، بلکه به خاک فرصت میدهد تا رطوبت را بهتر جذب کند. در روزگاری که بحران آب بسیاری از کشورها را درگیر کرده، چنین راهحلهای کمهزینه و کاربردی نشان میدهد گاهی بهترین ابتکارها، از دل تجربههای قدیمی و ابزارهای بسیار ساده بیرون میآیند.
