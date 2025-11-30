۱۰/آذر/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
پ
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
همسر معاون جدید رئیس جمهور پزشکیان بر اثر سانحه رانندگی در محور شریفآباد - ایوانکی جان سپرد. پدر همسر و دو فرزند وی مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
سقاب اصفهانی
معاون رئیس جمهور
معاون پزشکیان
فوت همسر
تصادف
تصادف رانندگی
گزارش خطا
