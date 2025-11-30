عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور

همسر معاون جدید رئیس جمهور پزشکیان بر اثر سانحه رانندگی در محور شریف‌آباد - ایوانکی جان سپرد. پدر همسر و دو فرزند وی مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.