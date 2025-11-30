ویدیوی تصادف فجیع خودروی معاون پزشکیان و جان باختن همسرش

ساعت ۱۳:۲۱ امروز، خودروی خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی در مسیر تهران–سمنان با یک کامیون پارک‌شده برخورد کرد؛ در این حادثه همسر معاون رئیس‌جمهور جان باخت و سه عضو دیگر خانواده مجروح شدند و خستگی و خواب‌آلودگی علت اولیه اعلام شده است. به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، راننده پدر همسر آقای سقاب اصفهانی بود و سه فرزند معاون رئیس جمهور هم در این حادثه مصدوم شدند. سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا در خصوص جزییات تصادف خودروی سواری متعلق به خانواده معاون رئیس جمهور اسماعیل سقاب اصفهانی گفت: «ساعت ۱۳:۲۱ امروز یک دستگاه سواری تارا که در مسیر تهران به سمنان در حرکت بود، در محدوده ایوانکی با یک دستگاه کامیون بنز که در حاشیه جاده متوقف بود، برخورد کرد. در این حادثه خانم فاطمه حیدری، ۳۴ ساله از سرنشینان سواری تارا (همسر معاون رئیس جمهور) در صحنه در دم جان باخت و ۳ سرنشین دیگر راننده خودرو (پدر همسر۵۶ ساله)، دختر۱۲ ساله و پسر ۹ ساله، معاون رئیس جمهور) در این خودرو مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار و سپس به تهران منتقل شدند.» بر پایه گزارشات اولیه پلیس راه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی خستگی و خواب آلودگی علت تامه وقوع این سانحه عنوان شده است. تصاویر وضعیت خودرو پس از تصادف و توضیح مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان را می‌بینید و می‌شنوید.