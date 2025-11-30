جزئیات پرونده قتل عروس جوان در فومن

به گزارش تابناک به نقل از جام جم، بیش از دو هفته از قتل عروس جوان در یکی از روستاهای شهرستان فومن استان گیلان میگذرد و همچنان بازار شایعات درباره این پرونده در فضای مجازی داغ است. برخی رسانهها در شبکههای اجتماعی، یکی از بستگان شوهر این زن را به عنوان قاتل معرفی و حتی برای او حکم هم صادر کردند.
گروهی نیز به گمانهزنی درباره انگیزه قتل پرداختند. برای بررسی واقعیت این پرونده سراغ رامین صفرنیا، وکیل اولیای دم سارا شمشادی رفتیم. او که دل پری از شبکههای اجتماعی و شایعهسازی آنها دارد، میگوید: این خبرهای دروغ فقط غم موکلان من را بزرگتر میکند. متاسفانه بعضی رسانههای رسمی هم گرفتار این اخبار دروغ شدهاند.
روز حادثه چه اتفاقی برای سارا شمشادی رخ داد؟
براساس مستندات پرونده،۲۳ آبان امسال تماسی با پلیس فومن گرفتهشده وفوت خانم شمشادی گزارششده است. همزمان موضوع به خانواده زن جوان هم اعلام میشود. خانواده شمشادی اهل روستای زیده، شهرستان فومن و دخترشان در روستای خشکنودهان ساکن بود. آنها وقتی به خانه دخترشان میآیند با پیکر او روبهرو میشوند. در ابتدا تصور حادثه مطرح بود اما بازپرس جنایی فومن و ماموران پلیس با حضور در محل با شواهدی روبهرو میشوند که حکایت از قتل دارد. به همین خاطر تحقیقات وارد مرحله تازهای شد و جسد هم برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.
مظنونی هم در این رابطه دستگیر شده است؟
بله. خانمی در زندان لاکان در بازداشت موقت بهسر میبرد اما اینکه اعلام شده به قتل اعتراف کرده، باید منتظر تحقیقات تخصصی بود که در اینخصوص ادامه دارد. با دستور بازپرس، آخرین تماسهای مقتول و دوربینهای مداربسته بررسیشده و از چند نفر از اهالی برای کشف حقایق تحقیق شده است .
قتل با ضربات میله آهنی درست است؟
هنوز پزشکیقانونی گزارش خود را در اینباره اعلام نکرده و مشخص نیست آلت قتاله چه بوده است. تنها موضوعی که مشخص شده، این است که قتلی رخ داده.
سرقتی هم انجام شده؟
نه. براساس شواهد انگیزه غیر از سرقت بوده است.
برخی رسانهها مدعی هستند که همسر مقتول خانهشان را به نام او کرده و همین باعث کینه یکی از بستگان شوهری و قتل شده است؟
من هم این موضوع را شنیدم اما صحت ندارد. این زوج سه سال قبل ازدواج کردند و زندگی عاشقانهای با هم داشتند. در حال حاضر همسرش در شوک قرار دارد و ارتباط خوبی هم با موکلانم - خانواده همسرش ـ دارد.
احتمال قتل به خاطر کینه یا دشمنی وجود دارد؟
مقتول و همسرش ارتباط خوبی با اهالی روستا داشتند و همه از رفتار و آرامش آنها تعریف میکردند و با کسی دشمنی نداشتند. متاسفانه برخی در شبکههای اجتماعی برای دیده شدن دروغهایی را مطرح میکنند که هیچ کمکی به ماجرا نمیکند و خانواده مقتول را بیشتر آزردهخاطر میکند. تیم جنایی در حال تحقیق در اینباره است و باید تحقیقات به نتیجه برسد تا بتوان درباره جزئیات ماجرا صحبت کرد.
تحقیقات شبانهروزی ادامه دارد
عاطفی، بازپرس پرونده هم درباره این قتل در صفحه اینستاگرامش نوشت؛ در مورد پرونده فوت مشکوک خانمی در شهرستان فومن که این روزها تیتر اول خبرهای اینستاگرامی شده، بهعنوان بازپرس پرونده در جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی ذکر چند نکته را لازم میدانم. این روزها بهدلیل گستردگی فضای مجازی و عدم رعایت اصول انتشار اخبار، مشاهده میکنیم هر شخص بدون درنظر گرفتن صحت اخبار و مستندات، صرفا جهت وایرال و دیدهشدن با بهره گیری از حساسیت جامعه موضوعی را منتشر و درخصوص آن تحلیل میکند.
وی ادامه داد: درخصوص پرونده قتل خانمی در فومن مانند همه پروندهها تلاش من و همکارانم کشف حقیقت با توجه به مستندات جمعآوری شده است و در اینخصوص شبانهروز در تلاش برای رسیدن به جواب معمای فوت مشکوک دختر جوان فومنی هستیم.