میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات پرونده قتل عروس جوان در فومن

برخی رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، یکی از بستگان شوهر این زن را به عنوان قاتل معرفی و حتی برای او حکم هم صادر کردند.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۴۸
| |
774 بازدید


به گزارش تابناک به نقل از جام جم، بیش از دو هفته از قتل عروس جوان در یکی از روستاهای شهرستان فومن استان گیلان می‌گذرد و همچنان بازار شایعات درباره این پرونده در فضای مجازی داغ است. برخی رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، یکی از بستگان شوهر این زن را به عنوان قاتل معرفی و حتی برای او حکم هم صادر کردند.
 
گروهی نیز به گمانه‌زنی درباره انگیزه قتل پرداختند. برای بررسی واقعیت این پرونده سراغ رامین صفرنیا، وکیل اولیای دم سارا شمشادی رفتیم. او که دل پری از شبکه‌های اجتماعی و شایعه‌سازی آنها دارد، می‌گوید: این خبرهای دروغ فقط غم موکلان من را بزرگ‌تر می‌کند. متاسفانه بعضی رسانه‌های رسمی هم گرفتار این اخبار دروغ شده‌اند.
  ‎
روز حادثه چه اتفاقی برای سارا شمشادی رخ داد؟
‎براساس مستندات پرونده،۲۳ آبان‌ امسال تماسی با پلیس فومن گرفته‌شده وفوت خانم شمشادی گزارش‌شده است.  همزمان موضوع به خانواده زن جوان هم اعلام می‌شود. خانواده شمشادی اهل روستای زیده، شهرستان فومن و دخترشان در روستای خشکنودهان ساکن بود. آنها وقتی به خانه دخترشان می‌آیند با پیکر او روبه‌رو می‌شوند. در ابتدا تصور حادثه مطرح بود اما بازپرس جنایی فومن و ماموران پلیس با حضور در محل با شواهدی رو‌به‌رو می‌شوند که حکایت از قتل دارد. به همین خاطر تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد و جسد هم برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

مظنونی هم در این رابطه دستگیر شده است؟
‎بله. خانمی در زندان لاکان در بازداشت موقت به‌سر می‌برد اما این‌که اعلام شده به قتل اعتراف کرده، باید منتظر تحقیقات تخصصی بود که در این‌خصوص ادامه دارد. با دستور بازپرس، آخرین تماس‌های مقتول و دوربین‌های مداربسته بررسی‌شده و از چند نفر از اهالی برای کشف حقایق تحقیق شده است .

قتل با ضربات میله آهنی درست است؟
‎هنوز پزشکی‌قانونی گزارش خود را در این‌باره اعلام نکرده و مشخص نیست آلت قتاله چه بوده است. تنها موضوعی که مشخص شده، این است که قتلی رخ داده.

سرقتی هم انجام شده؟ 
‎نه. براساس شواهد انگیزه غیر از سرقت بوده است.

برخی رسانه‌ها مدعی هستند که همسر مقتول خانه‌شان را به نام او کرده و همین باعث کینه یکی از بستگان شوهری و قتل شده است؟
‎من هم این موضوع را شنیدم اما صحت ندارد. این زوج سه سال قبل ازدواج کردند و زندگی عاشقانه‌ای با هم داشتند. در حال حاضر همسرش در شوک قرار دارد و ارتباط خوبی هم با موکلانم - خانواده همسرش ـ دارد.

احتمال قتل به خاطر کینه یا دشمنی وجود دارد؟
‎مقتول و همسرش ارتباط خوبی با اهالی روستا داشتند و همه از رفتار و آرامش آنها تعریف می‌کردند و با کسی دشمنی نداشتند. متاسفانه برخی در شبکه‌های اجتماعی برای دیده شدن دروغ‌هایی را مطرح می‌کنند که هیچ کمکی به ماجرا نمی‌کند و خانواده مقتول را بیشتر آزرده‌خاطر می‌کند. تیم جنایی در حال تحقیق در این‌باره است و باید تحقیقات به نتیجه برسد تا بتوان درباره جزئیات ماجرا صحبت کرد.

تحقیقات شبانه‌روزی ادامه دارد

عاطفی، بازپرس پرونده هم درباره این قتل در صفحه اینستاگرامش نوشت؛ در مورد پرونده فوت مشکوک خانمی در شهرستان فومن که این روزها تیتر اول خبرهای اینستاگرامی شده‌، به‌عنوان بازپرس پرونده در جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی ذکر چند نکته را لازم می‌دانم. این روزها به‌دلیل گستردگی فضای مجازی و عدم رعایت اصول انتشار اخبار، مشاهده می‌کنیم هر شخص بدون درنظر گرفتن صحت اخبار و مستندات، صرفا جهت وایرال و دیده‌شدن با بهره گیری از حساسیت جامعه موضوعی را منتشر و درخصوص آن تحلیل می‌کند.

وی ادامه داد: درخصوص پرونده قتل خانمی در فومن مانند همه پرونده‌ها تلاش من و همکارانم کشف حقیقت با توجه به مستندات جمع‌آوری شده است و در این‌خصوص شبانه‌روز در تلاش برای رسیدن به جواب معمای فوت مشکوک دختر جوان فومنی هستیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فومن قتل عروس عروس جوان خانواده همسر قاتل مظنون دستگیری
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل هولناک تازه‌داماد به دست خواهر و مادرش
راز قتل خانوادگی پس از ۱۴ سال فاش شد
شکنجه و قتل ساقی محل به‌دست دو مرد جوان
دستگیری قاتل ۲ ساعت بعد از قتل
دستگیری 4 قاتل در یک روز
وقتی معلوم شد قتلی رخ نداده است
۴ مظنون قتل در گالیکش بازداشت شدند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
آخرین اخبار
آخرین وضعیت رضا امیرخانی در بیمارستان
رقم عجیب ارزش ریال عمان در برابر ریال ایران
خبر پرواز جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق و نزدیک مرز ایران عملیات روانی بود/ موشکی به استان‌های کردنشین عراق شلیک نشد
جاده‌صاف‌کن‌های کرونا در سینما/فیلم را از روی واقعیت ساختید یا واقعیت را براساس فیلم رقم زدید؟
تیپ ۶۵ نوهد؛ جایی که آموزش، مرز بین زنده ماندن و محو شدن است
عون خطاب به پاپ: به جهانیان بگویید تسلیم نخواهیم شد
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
ویدیوی تازه علی صبوری پس از آزادی با وثیقه
پرواز در سایت «پاراگلایدر» دماوند ممنوع بوده است
اقدام خودکشی بازیگر معروف به خاطر مادرش
جزئیات پرونده قتل عروس جوان در فومن
اعتراض صادق زیباکلام درباره نوع برخورد با جنگ دوازده روزه
اذعان صهیونیست‌ها به نسل جدید موشک پرقدرت ایران
داگ فایت پهپاد ترکیه و هدف قراردادن یک هواپیما!
آمریکا و اسرائیل با پیشرفت کشورهای اسلامی مخالف‌اند
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dRI
tabnak.ir/005dRI