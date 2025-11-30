میلی صفحه خبر لوگو بالا
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود

در روزهای گذشته فرزند جوان یک نماینده مجلس در حالی بر اثر سانحه سوختگی جان باخت که به صورت گمنام در یک رستوران به عنوان پیک موتوری مشغول کار بود.
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود

به گزارش تابناک، سید روح‌الله موسوی، نماینده مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد که به تازگی فرزند خود را در حادثه‌ای دلخراش از دست داده است، در مراسم خاکسپاری پسرش با تأکید بر پرهیز از استفاده از جایگاه خود برای خانواده، روایت تلخ آخرین روزهای او را بازگو کرد.

ویدیویی از مراسم خاکسپاری این فرزند منتشر شده که در آن موسوی با تأثر می‌گوید: «خدا را شاهد می‌گیرم که در این شانزده، هفده ماه حتی یک‌بار هم برای اعضای خانواده‌ام با کسی تماس نگرفتم. وقتی جوان‌ها به من مراجعه می‌کردند و می‌دیدم نمی‌توانم برایشان کاری انجام دهم، وجدانم نمی‌پذیرفت که برای خانواده خودم ارتباطی بگیرم.»

وی افزود: «صاحبکار پسرم به من می‌گفت: تا دو روز پیش اصلاً نمی‌دانستم که پدر امیرمحمد کارگر پیک موتوری‌اش نماینده مجلس است. حتی خودش هم آنجا مرا معرفی نکرده بود.»

این نماینده تاکید کرد: «به پسرم گفته بودم: پسرم! مثل بقیه باش و نگو پدرت چه‌کاره است. او در منطقه‌ای محروم بزرگ شد و برای تأمین معیشت خود در رستوران کار می‌کرد.»

گفتنی است، فرزند این نماینده مجلس، چند روز قبل پس از اتمام بنزین وسیله نقلیه و هنگام ریختن بنزین دچار سوختگی شده بود.

سید روح الله موسوی نماینده مجلس فرزند پیک موتوری فوت فرزند
