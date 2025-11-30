اخراج رسول خطیبی پس از بحرانی شدن وضعیت مس

به گزارش تابناک، باشگاه مس رفسنجان با صدور اطلاعیه ای در خصوص وضعیت رسول خطیبی ، ضمن اعلام رسمی در خصوص پایان فعالیت این سرمربی به بیان دلایل این موضوع پرداخته و به نکات جالبی اشاره کرده است.
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل جاری و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی و دلخوری جامعه ورزش و هواداران فوتبال رفسنجان بنا بر تصمیم کمیته فنی و موافقت هیأت مدیره باشگاه، به اطلاع میرساند که پس از بررسی همهجانبه شرایط فنی تیم و با احترام به جایگاه و سوابق ارزشمند آقای رسول خطیبی در فوتبال کشور، تصمیم به پایان همکاری با ایشان گرفت.»
مسی ها دلایل قطع همکاری با خطیبی را اینطور بیان کردهاند: «لازم به ذکر است طی هفته های اخیر، تمامی امکانات و حمایتهای لازم از سوی باشگاه و مجموعه رفسنجان در اختیار تیم و کادر فنی قرار گرفت. حضور مدیران در تمرینات و رختکن، مصاحبههای رسانهای و تلاشهای گسترده برای خروج تیم از بحران، بخشی از این اقدامات بود. با این حال شرایط موجود، فضای سنگین در شهر و نارضایتی عمومی، ادامه همکاری را غیرممکن ساخت.»
در پایان این متن درباره روند انتخاب سرمربی جدید هم توضیح داده شده است: «در روزهای پیشرو، هیأت مدیره و کمیته فنی، بهترین تصمیم ممکن برای آینده باشگاه بزرگ مس رفسنجان اتخاذ خواهند کرد»