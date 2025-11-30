میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اخراج رسول خطیبی پس از بحرانی شدن وضعیت مس

پس از شکست سنگین خانگی مس رفسنجان مقابل سپاهان و مستحکم‌تر شدن جایگاه این تیم در قعر جدول لیگ برتر، مدیران باشگاه تصمیم به اخراج رسول خطیبی گرفتند.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۳۶
| |
616 بازدید
اخراج رسول خطیبی پس از بحرانی شدن وضعیت مس

به گزارش تابناک، باشگاه مس رفسنجان با صدور اطلاعیه ای در خصوص وضعیت رسول خطیبی ، ضمن اعلام رسمی در خصوص پایان فعالیت این سرمربی به بیان دلایل این موضوع پرداخته و به نکات جالبی اشاره کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل جاری و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی و دلخوری جامعه ورزش و هواداران فوتبال رفسنجان بنا بر تصمیم کمیته فنی و موافقت هیأت مدیره باشگاه، به اطلاع می‌رساند که پس از بررسی همه‌جانبه شرایط فنی تیم و با احترام به جایگاه و سوابق ارزشمند آقای رسول خطیبی در فوتبال کشور، تصمیم به پایان همکاری با ایشان گرفت.»

مسی ها دلایل قطع همکاری با خطیبی را اینطور بیان کرده‌اند: «لازم به ذکر است طی هفته های اخیر، تمامی امکانات و حمایت‌های لازم از سوی باشگاه و مجموعه رفسنجان در اختیار تیم و کادر فنی قرار گرفت. حضور مدیران در تمرینات و رختکن، مصاحبه‌های رسانه‌ای و تلاش‌های گسترده برای خروج تیم از بحران، بخشی از این اقدامات بود. با این حال‌ شرایط موجود، فضای سنگین در شهر و نارضایتی عمومی، ادامه همکاری را غیرممکن ساخت.»

در پایان این متن درباره روند انتخاب سرمربی جدید هم توضیح داده شده است: «در روزهای پیش‌رو، هیأت مدیره و کمیته فنی، بهترین تصمیم ممکن برای آینده باشگاه بزرگ مس رفسنجان اتخاذ خواهند کرد»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رسول خطیبی سرمربی مس رفسنجان شکست لیگ برتر سپاهان
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترکیب استقلال برای دیدار مقابل مس رفسنجان
ساپینتو: به تیمم افتخار می‌کنم
مس رفسنجان در لیست سیاه نقل‌وانتقالات فیفا
صعود سپاهان به رده سوم جدول با برد پرگل مقابل مس
کابوس ناتمام مومنی در رفسنجان؛ مس اسیر رفیق‌بازی
خطیبی از پیکان جدا شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dR6
tabnak.ir/005dR6