اخراج رسول خطیبی پس از بحرانی شدن وضعیت مس

پس از شکست سنگین خانگی مس رفسنجان مقابل سپاهان و مستحکم‌تر شدن جایگاه این تیم در قعر جدول لیگ برتر، مدیران باشگاه تصمیم به اخراج رسول خطیبی گرفتند.

به گزارش تابناک، باشگاه مس رفسنجان با صدور اطلاعیه ای در خصوص وضعیت رسول خطیبی ، ضمن اعلام رسمی در خصوص پایان فعالیت این سرمربی به بیان دلایل این موضوع پرداخته و به نکات جالبی اشاره کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل جاری و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی و دلخوری جامعه ورزش و هواداران فوتبال رفسنجان بنا بر تصمیم کمیته فنی و موافقت هیأت مدیره باشگاه، به اطلاع می‌رساند که پس از بررسی همه‌جانبه شرایط فنی تیم و با احترام به جایگاه و سوابق ارزشمند آقای رسول خطیبی در فوتبال کشور، تصمیم به پایان همکاری با ایشان گرفت.»

مسی ها دلایل قطع همکاری با خطیبی را اینطور بیان کرده‌اند: «لازم به ذکر است طی هفته های اخیر، تمامی امکانات و حمایت‌های لازم از سوی باشگاه و مجموعه رفسنجان در اختیار تیم و کادر فنی قرار گرفت. حضور مدیران در تمرینات و رختکن، مصاحبه‌های رسانه‌ای و تلاش‌های گسترده برای خروج تیم از بحران، بخشی از این اقدامات بود. با این حال‌ شرایط موجود، فضای سنگین در شهر و نارضایتی عمومی، ادامه همکاری را غیرممکن ساخت.»

در پایان این متن درباره روند انتخاب سرمربی جدید هم توضیح داده شده است: «در روزهای پیش‌رو، هیأت مدیره و کمیته فنی، بهترین تصمیم ممکن برای آینده باشگاه بزرگ مس رفسنجان اتخاذ خواهند کرد»