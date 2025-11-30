میلی صفحه خبر لوگو بالا
بانک رفاه کارگران پیشگام در صدور کارت رفاهی

با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارایه ابزار غیر تورمی و افزایش قدرت خرید خانوارها، صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام از سوی بانک رفاه کارگران تداوم دارد.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۳۵
| |
285 بازدید

بانک رفاه کارگران پیشگام در صدور کارت رفاهی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، صدور این کارت از اواخر سال گذشته برای اولین‌بار در شبکه بانکی از سوی بانک رفاه کارگران با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا آغاز شد. 

بر اساس این گزارش، اعتبار کارت‌ رفاهی در حال حاضر تا سقف 5 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در گام‌های بعدی و حسب نیاز خانوارها افزایش خواهد یافت؛ این کارت‌ با حداقل کارمزد (5.25) صادر می‌شود. 

تمامی اشخاص حقیقی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند می‌توانند پس از دریافت کارت رفاهی از شعب این بانک، به مراکز فروش کالا طرف قرارداد با بانک مراجعه و نسبت به خریداری کالای مورد نیاز خود اقدام کنند. تسویه با پذیرندگان نیز از طریق صدور اوراق گام با ضمانت پرداخت بانک رفاه در تاریخ سررسید صورت خواهد پذیرفت.

شایان ذکر است، پذیرندگان طرف قرارداد ابزار مزبور نیز ضمن اطمینان‌خاطر از وصول به‌موقع مبالغ فروش صورت پذیرفته و همچنین رونق قابل توجه در سطح فروش محصولات خود، می‌توانند از مزایای انتشار اوراق گام نظیر ظرفیت انتقال در زنجیره تامین و ارزش بنگاه‌های اقتصادی، قابلیت تنزیل در بازار پول و سرمایه، امکان انتقال به دستگاه‌های اجرایی به‌منظور پرداخت بدهی و دیون به ایشان و ... نیز بهره‌مند شوند.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه (فراد) به شماره ۸۵۲۵-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

بانک رفاه کارگران صدور کارت رفاهی حمایت تولید کنندگان
