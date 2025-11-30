میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازیکن گرانقیمت استقلال اخراج می‌شود!

ساپینتو عارف آقاسی را به دلیل «رفتار غیرحرفه‌ای» از استقلال کنار گذاشت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، در پی اظهارات تند ریکاردو ساپینتو مبنی بر رفتار غیرقابل تحمل عارف آقاسی، سرمربی استقلال رسماً اعلام کرد که این مدافع گران‌قیمت را از جمع نفرات تیم کنار گذاشته است.

پس از پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در نشست خبری پس از بازی، علاوه بر تمجید از روحیه تیم و انتقاد از شرایط چمن، به صورت جدی به رفتار یکی از بازیکنانش تاخته و امروز این موضوع با یک اقدام رسمی تکمیل شد.

ساپینتو در نشست خبری پس از بازی، از رفتار عارف آقاسی به شدت انتقاد کرد و گفت: «رفتار آقاسی مرا دیوانه می‌کند. پنج بازی است که یک روز قبل از بازی به من می‌گوید درد دارد. تست پزشکی گرفتیم و مشخص شد مشکلی وجود ندارد. او با این رفتار دیگر نمی‌تواند در رختکن باشد و این مشکل باید توسط باشگاه حل شود.»

گزارش‌های بعدی تأیید کردند که عارف آقاسی رسماً از جمع نفرات تیم استقلال کنار گذاشته شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ساپینتو در دیدار مقابل فولاد، که رستم آشورماتوف به دلیل خستگی در اختیار نبود، ترجیح داد از عارف غلامی به جای آقاسی استفاده کند و نام آقاسی حتی در فهرست بازیکنان تیم هم دیده نشد.

آقاسی که در ابتدای فصل به عنوان یکی از خریدهای مهم و گران‌قیمت استقلال از تراکتور به جمع آبی‌پوشان پیوسته بود، پس از پشت سر گذاشتن فصلی درخشان در تیم قبلی، نتوانست انتظارات را در استقلال برآورده کند و مدت‌ها بود که جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی نداشت.

tabnak.ir/005dQx