دختران مفقود شده آبادانی پیدا شدند؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، بیش از ۳ هفته از ناپدید شدن ستاره حیدری و مرضیه آلبوغبیش می‌گذرد. در حالی که خانواده هر دو مفقودی منتظر به نتیجه رسیدن تحقیقات قضایی و پلیسی هستند، خبری منتشر شد که منبع موثقی نداشت و با ابهامی عجیب در مورد پیدا شدن ستاره و مرضیه همراه بود. برای بررسی صحت و سقم موضوع با هر دو خانواده تماس گرفتیم.

پدر ستاره حیدری گفت: «دوستان و همکاران مدام با ما تماس می‌گرفتند و می‌گفتند خبری منتشر شده که نشان می‌دهد دخترم پیدا شده است. من که نگران شده بودم، برای اطلاع از این موضوع به پلیس آگاهی مراجعه کردم، اما اعلام کردند هنوز هیچ سرنخی از پرونده دخترم و خانم آلبوغبیش پیدا نشده است.

وی ادامه داد: با مدیریت صفحه‌ای که این خبر را منتشر کرده بود تماس ‌گرفتم که اعلام کرد یکی از همکارانش به اشتباه عکس را منتشر کرده است. انتشار این‌گونه اخبار ناصحیح در مورد عزیزان ما که به‌شدت نگران وضعیت‌شان هستیم، دلهره ما را دو چندان می‌کند.

برادر مرضیه آلبوغبیش نیز اظهار کرد: من هم با خواندن این خبر پیگیری را آغاز کردم، اما پیدا شدن خواهرم و خانم حیدری صحت نداشت. حتی با پدر خانم حیدری نیز صحبت کردم، اما ایشان نیز این خبر را تکذیب‌ کردند. این خبر فقط در حد شایعه بود و حتی در متن خبر نیز به هیچ اسمی اشاره نشده که چه کسی پیدا شده و چه کسی همچنان مفقود است.

وی افزود: از مردم خواهش می‌کنم به انتشار چنین اخباری دامن نزنند. ما خانواده‌ها چون در لحظه منتظر شنیدن خبر پیدا شدن آنها هستیم، با انتشار هر خبری دلهره به روح و جسم‌مان چنگ می‌اندازد که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. آنهایی که اقدام به انجام چنین کارهایی می‌کنند، نمی‌دانند ما از نظر روحی چه عذابی می‌کشیم. جان دو انسان در خطر است و انتشار این اخبار دروغ فقط باعث آزار دوچندان خانواده‌ها می‌شود.

۴ مورد گزارش مفقودی داشتیم

روح‌الله زندی دادستان عمومی و انقلاب آبادان گفت: در ماه‌های اخیر ۴ مورد گزارش مفقودی به این دادسرا اعلام شد که یک نفر از آنها با اقدامات پلیسی در تهران شناسایی و از طریق اورژانس اجتماعی بهزیستی به خانواده تحویل داده شد.

وی ادامه داد: در مورد دیگر، ‌فرد مفقود شده به دلیل اختلافات خانوادگی در بیرون از منزل اقدام به خودکشی کرده بود که پس از تأیید توسط پزشکی قانونی، جسد به خانواده‌اش تحویل شد. اقدامات قضایی و پلیسی برای پیدا کردن دو دختر دیگر که نام‌شان در فضای مجازی و رسانه‌های خبری منتشر شده بود، کماکان ادامه دارد.

خانواده حیدری برای شناسایی جسد رفتند

سحر خیری وکیل خانواده ستاره حیدری نیز بیان کرذ: ۲، ۳ روز پس از اعلام خبر مفقودی خانم ستاره حیدری به پرونده ورود کردیم و تا این لحظه شاهد تلاش‌های مراجع انتظامی فراجا و هر نهاد دخیل در پرونده ـ چه در تهران، استان، شهرستان و شهرستان‌های تابعه ـ هستیم. همگی در تلاش هستند پرونده به نتیجه مطلوب برسند. در مورد انتشار وسیع خبر پیدا شدن خانم‌ها حیدری و آلبوغبیش در فضای مجازی باید اعلام کنم که خبر صحت ندارد.

وی افزود: مفقودی سوم هم که البته مسیر مفقودیش متفاوت و شخصی بود، ماجرا چند ساعت بیشتر طول نکشید و پس از مدت کوتاهی مرد مفقودی به خانه برگشت. انتشار این خبر جو منطقه را ملتهب کرد و بسیاری دچار ترس و واهمه شدند. من از نزدیک در جریان این موضوع بودم و بنابراین ارتباطی به موضوع مفقود شدن خانم‌ها حیدری و آلبوغبیش نداشت و فقط یک شایعه‌سازی بود. شخص چهارمی را هم که به دلایل شخصی و خانوادگی اقدام به خودکشی کرده بود به پرونده دو مفقودی منتسب کردند که ارتباطی نداشت. یک نامه خودکشی هم از این دختر دانشجو کشف شد که ما آن را مشاهده کردیم. جسد شخص چهارم در رودخانه کشف و تحویل خانواده‌اش شد. با کشف این پیکر و به دلیل مفقودی خانم حیدری، از خانواده حیدری برای شناسایی دعوت به عمل آمد که مشخص شد پیکر متعلق به او نیست.

ترس بر خانواده‌های شهر مستولی شده

خیری درخصوص دستگیری مظنون یا مظنونان احتمالی گفت: در این خصوص نمی‌توان اظهار نظر کرد و وضعیت در روزهای آینده مشخص می‌شود، اما اقداماتی در حال انجام است تا زمانی که به نتیجه معقول و منطقی برسیم. شاید بتوانیم خبرهای خوبی به خانواده ستاره حیدری اعلام کنیم.

وی تاکید کرد: من در این شهر زندگی می‌کنم و موضوع مفقودی و ترس حاصل از این موضوع بر خانواده‌ها مستولی شده که البته طبیعی است، اما حواشی آن صحت ندارد و تمام مراجع دخیل در این دو پرونده تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا به نتیجه مطلوب برسند. دامن زدن به شایعات، جز ملتهب و مضطرب کردن شرایط، هیچ سود دیگری برای خانواده‌ها و جامعه ندارد.