میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش شمار قربانیان آتش‌سوزی برج‌های هنگ‌کنگ

شمار قربانیان آتش‌سوزی هنگ‌کنگ به ۱۴۶ نفر رسید تا این آتش‌سوزی، مرگبارترین آتش‌سوزی تاریخ این منطقه شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۲۵
| |
5 بازدید
افزایش شمار قربانیان آتش‌سوزی برج‌های هنگ‌کنگ

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سخنگوی پلیس هنگ کنگ، اعلام کرد: با کشف ۱۸ جسد دیگر در محل آتش‌سوزی، شمار قربانیان این حادثه مرگبار به ۱۴۶ نفر رسیده است.

این آتش‌سوزی، روز چهارشنبه در مجتمع مسکونی «وانگ فوک کورت» که شامل هشت برج بلندمرتبه است، رخ داد. یکی از ساختمان‌ها آسیب اندکی دیده اما هفت برج دیگر به‌طور گسترده درگیر حریق شدند. گسترش آتش به‌دلیل وجود داربست‌های بامبو که برای بازسازی ظاهری ساختمان نصب شده بود، رخ داد.

این مجتمع نزدیک به ۲ هزار واحد مسکونی دارد و حدود ۴ هزار نفر در آن سکونت دارند.

به گزارش رسانه‌های محلی، این حادثه مرگبارترین آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در تاریخ هنگ‌کنگ عنوان شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین هنگ کنگ آتش سوزی آتش سوزی مهیب خسارت تلفات جانباختگان
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: آتش‌سوزی در برج‌های مسکونی هنگ‌کنگ
۱۲۸ قربانی آتش‌سوزی مرگبار هنگ کنگ
همدردی ایران با خانواده جان‌باختگان در آتش‌سوزی چین
۵۵ نفر قربانی حادثه آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dQv
tabnak.ir/005dQv