صعود سپاهان به رده سوم جدول با برد پرگل مقابل مس

به گزارش تابناک، تیمهای فوتبال مس رفسنجان و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (یکشنبه) در آخرین بازی هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف هم رفتند که سپاهان در این بازی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.
در این مسابقه احسان حاجصفی (۸+۴۵ - پنالتی)، آرش رضاوند (۵۵) و محمد عسگری (۸۵) برای سپاهان گلزنی کردند.
شاگردان محرم نویدکیا که چندین هفته است روی نوار پیروزی قرار دارند با ۱۸ امتیاز به رده سوم جدول ردهبندی صعود کردند. مس نیز با هفت امتیاز همچنان در انتهای جدول جا خوش کرده است.
این ششمین برد پی در پی تیم محرم نویدکیا در مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ بود.
نتایج بازیهای هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
پیکان یک - ملوان صفر
شمسآذر قزوین یک - پرسپولیس ۲
ذوبآهن یک - خیبر خرمآباد یک
استقلال خوزستان صفر - گلگهر سیرجان یک
تراکتور ۳ - چادرملو یزد یک
آلومینیوم یک - فجرسپاسی یک
استقلال یک - فولاد صفر
مس رفسنجان صفر - سپاهان ۲