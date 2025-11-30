به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال با گذشت 8 ماه از سال 1404 خالص درآمد عملیاتی وبصادر 108 درصد، مانده تسهیلات 40 درصد و مانده سپردهها 48 درصد جهش کرده و تراز عملیاتی بانک با 6 واحد درصد بهبود نسبت به مدت مشابه سال قبل به 28 درصد رسیده است.
بررسی آمارهای هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که سه شاخص مهم بانک یعنی رشد منابع ریالی و ارزی، توسعه تسهیلات و اعتبارات، و جهش درآمدهای عملیاتی همزمان و همجهت حرکت کردهاند. این همسویی نهتنها موجب ارتقای سودآوری شده، بلکه رضایت مشتریان و اطمینان سهامداران نسبت به آینده بانک را نیز تقویت کرده است.
در کنار این تحولات، بانک صادرات ایران مرحله مهمی در تقویت ساختار سرمایه خود را نیز پشت سر میگذارد. سرمایه فعلی بانک اکنون از ۷۸۲ هزار میلیارد ریال فراتر رفته و برنامهریزی شده است این رقم به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. این ارتقا علاوه بر بهبود نسبت کفایت سرمایه، جایگاه بانک را در میان بانکهای بزرگ کشور مستحکمتر خواهد کرد و توان تسهیلاتدهی و پشتیبانی مالی از اقتصاد را افزایش میدهد.
رکورد تازه در خالص درآمد عملیاتی
خالص درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران در هشت ماه ابتدایی سال جاری با رشد قابل توجه ۱۰۸ درصدی روبهرو شده و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد کم سابقه نشان میدهد که بانک توانسته از شرایط بازار، نوسانات نرخ سود و فرصتهای سرمایهگذاری استفادهای مؤثر داشته باشد.
در میان اجزای درآمدی، درآمد ناشی از تسهیلات همچنان نقش اصلی را ایفا میکند و با رشد ۵۷ درصدی جایگاه خود را حفظ کرده است. این روند حاکی از آن است که سیاست اعتباری بانک در زمینه تأمین مالی بخشهای خرد، تولیدی و تجاری، با نیازهای واقعی اقتصاد هماهنگ و مؤثر بوده است.
علاوه بر این، درآمدهای حاصل از اوراق بدهی با رشد خیرهکننده ۲۴۱ درصدی و درآمد سرمایهگذاریها با افزایش ۱۸۸ درصدی نشان میدهد بانک صادرات از ظرفیتهای بازار سرمایه، ابزارهای نوین مالی و فرصتهای غیرمشاع بهخوبی بهرهبرداری کرده است. این موضوع سهم درآمدهای پایدار و غیرمشاع را به شکل محسوسی افزایش داده و مدل درآمدی بانک را متنوعتر کرده است.
رشد پایدار کارمزدها با گسترش خدمات دیجیتال
افزایش کیفیت و تنوع خدمات غیرحضوری و توسعه زیرساختهای بانکداری دیجیتال نقش مهمی در تقویت درآمدهای کارمزدی بانک داشته است. رشد ۲۴ درصدی درآمد کارمزد و رسیدن خالص درآمدهای کارمزدی به حدود ۷۶.۵ هزار میلیارد ریال، نشاندهنده حرکت بانک به سمت درآمدهای پایدار و مبتنیبر خدمات است؛ مسیری که وابستگی بانک را به درآمدهای مشاع کاهش داده و آن را به استانداردهای نوین بانکداری نزدیکتر میکند.
در کنار افزایش درآمدها، مدیریت هزینهها نیز اثر قابل توجهی داشته است. اگرچه هزینه سود سپردهها به دلیل شرایط بازار پول افزایش یافته، اما مدیریت ترکیب سپردهها و کنترل هزینههای غیرضروری باعث شده فشار هزینهای، تأثیر منفی قابل توجهی بر سودآوری نگذارد. نتیجه این تلاشها بهبود تراز عملیاتی از ۲۲ درصد به ۲۸ درصد است؛ شاخصی که نشاندهنده بهرهوری و چابکی بیشتر ساختار عملیاتی بانک صادرات است.
نبض تسهیلات به نفع اقتصاد و خانوار میزند
یکی از نقاط برجسته عملکرد بانک در سال جاری، رشد قابلتوجه بخش تسهیلات است. حجم کل تسهیلات اعطایی بانک با افزایش ۴۰ درصدی به ۹۸۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رشدی که نشان میدهد بانک صادرات هم در جذب منابع و هم در تخصیص هدفمند آنها عملکرد مؤثری داشته است.
در ترکیب تسهیلات، مرابحه با سهم ۲۹ درصدی و رشد ۴۵ درصدی همچنان جایگاه محوری در تأمین مالی مشتریان خرد، خرید کالا و خدمات دارد. همچنین تسهیلات قرضالحسنه با وجود سود پایین، رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرده که نشاندهنده تداوم رویکرد حمایتی و مسئولیتمحور بانک در قبال اقشار مختلف جامعه است.
در حوزه تجارت خارجی نیز نقش بانک پررنگتر شده است؛ رشد ۷۳ درصدی تسهیلات ارزی و افزایش ۶۱ درصدی اعتبارات اسنادی این موضوع را تأیید میکند. همچنین رشد خرید دین (۲۸ درصد) و مشارکت مدنی (۴۵ درصد) بیانگر تمرکز بانک بر تأمین مالی تولید، کسبوکار و سرمایهگذاری است. این عملکرد چندبعدی سبب شده بانک صادرات جایگاه خود را در تأمین مالی زنجیره تأمین تقویت کند.
بهبود کیفیت سپردهها و رشد اطمینان سپردهگذاران
حجم کل سپردههای بانک صادرات ایران در پایان آبان با رشد ۴۸ درصد همراه شده و سپردههای جاری با رشد ۵۳ درصدی همچنان بخش عمده منابع بانک را تشکیل میدهند و نقش مهمی در کاهش هزینه تمامشده پول دارند. افزون بر اینکه سپردههای قرضالحسنه نیز با سهم حدود ۹ درصد، روندی باثبات و رو به رشد داشتهاند.
یکی از مهمترین تحولات در ساختار سپردهها، رشد ۸۹ درصدی سپردههای بلندمدت سهساله و افزایش سهم آنها به ۳۱ درصد است. این جهش نشاندهنده افزایش اعتماد مردم به ثبات و جذابیت بانک و همچنین موفقیت در مدیریت هزینههای سودی و گرایش به سمت منابع پایدارتر است.
کالبدشکافی سه محور اصلی عملیات بانک—درآمد عملیاتی، تسهیلات و سپردهها—نشان میدهد که بانک صادرات ایران در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به مرحلهای از انسجام عملیاتی و مالی رسیده که نتیجه آن رشد پایدار سودآوری، تعادل در ترکیب منابع، افزایش سرمایه، و تقویت نقش بانک در اقتصاد ملی است. ارتقای سرمایه بانک به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در کنار عملکرد عملیاتی قدرتمند، نقطه عطفی در ارتقای جایگاه وبصادر در شبکه بانکی کشور خواهد بود.