نخستین طلای تاریخ کاراته بانوان بر گردن گلشادنژاد

کاراته‌کای کشورمان با برتری در دیدار نهایی مسابقات کاراته قهرمانی جهان دست به تاریخ‌سازی زد و نخستین مدال طلای تاریخ بانوان کاراته در مسابقات جهانی را کسب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۲۰
| |
252 بازدید
نخستین طلای تاریخ کاراته بانوان بر گردن گلشادنژاد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روز پایانی بیست‌وهفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان از صبح امروز (یکشنبه) با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال اوزان مختلف کاتا و کومیته در حال برگزاری است. در دیدار نهایی وزن ۶۱- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد موفق به تاریخ‌سازی شد و نخستین مدال طلای تاریخ کاراته بانوان را کسب کرد. 

در دیدار نهایی وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان، آتوسا گلشادنژاد به مصاف «لی کانگ» از چین رفت و در دیداری سخت و نفس‌گیر با برتری ۴ بر ۲ مقابل حریف خود ضمن کسب عنوان قهرمانی، موفق به کسب نخستین طلای تاریخ بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی شد. پیش از این حمیده عباسعلی در مسابقات جهانی ۲۰۱۴ برمن با کسب مدال نقره بهترین مدال تاریخ کاراته بانوان را در اختیار داشت.

گلشادنژاد برای حضور در دیدار نهایی، ابتدا روز جمعه و در مرحله گروهی «یومبی نلی» از کامرون و «سوینچ اوتوبایوآ» از ازبکستان را شکست داد و مقابل «بتا گیرویسیا» از لتونی به تساوی رسید تا راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. او در این مرحله «باربارا هوآیکیمان» از شیلی را شکست داد و در ادامه با شکست «ماریا آزاراوا» از بلاروس و «وفا محجوب» از تونس فینالیست شد.

پیش از این و در رقابت‌های امروز، سارا بهمنیار در مسابقه رده‌بندی وزن ۵۰- کیلوگرم به مصاف «لیلی آلواردو» از اکوادور رفت و با برتری ۳ بر صفر به مدال برنز رسید. بهمنیار پیش از این و در مسابقات جهانی اسپانیا در سال ۲۰۱۸ نیز موفق به کسب برنز شده بود. 

نماینده کشورمان برای حضور در دیدار رده‌بندی، ابتدا روز پنجشنبه در مرحله گروهی «کاتیا سالسیدو» از مکزیک و «مایا شیرر» از سوئیس را شکست داد و مقابل «ماریامی واسادزه» از گرجستان مغلوب شد تا به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند. او در این مرحله «انساف بنتاما - سِرّوخ جِباری» از اسپانیا را شکست داد و با برتری مقابل «ریم احمد سلما» از مصر به دیدار نیمه نهایی صعود کرد، اما در این مرحله مغلوب «شاهمالارانی چاندران» از مالزی رفت.

در ادامه مسابقات امروز، صالح اباذری در دیدار نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم با «متئو آوانزینی» از ایتالیا دیدار خواهد کرد. 

بیست‌وهفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان با حضور ۳۸۴ کاراته‌کا از ۸۸ کشور، از ۶ تا ۹ آذر ماه در شهر قاهره مصر برگزار می‌شود.

آتوسا گلشادنژاد کاراته مسابقات بانوان قهرمانی جهان
