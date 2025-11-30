میلی صفحه خبر لوگو بالا
همسر معاون تازه پزشکیان در سانحه رانندگی درگذشت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: همسر معاون رئیس جمهور بر اثر سانحه رانندگی در محور شریف‌آباد_ایوانکی جان سپرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۱۹
| |
1147 بازدید
همسر معاون تازه پزشکیان در سانحه رانندگی درگذشت

به گزارش تابناک، کارن یحیایی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سمنان از تصادف خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور در محور شریف‌آباد_ایوانکی خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه در این تصادف همسر معاون رئیس جمهور فوت شده است. 

وی گفت: در این تصادف سه فرزند معاون رئیس جمهور دچار مصدومیت و بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان گرمسار منتقل شدند.

یحیایی بیان کرد: این تصادف در ساعت یک و ۲۰ دقیقه ظهر امروز رخ داد که در جریان آن خودرو تارا حاملذخانواده سقاب اصفهانی با یک کامیون برخورد کرد.

وی افزود: راننده خودرو تصادفی نیز پدر همسر معاون رئیس جمهور بود که دچار مصدومیت و به مرکز درمانی منتقل شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: مصدومان این سانحه رانندگی برای ادامه درمان به تهران منتقل شدند.

اسماعیل سقاب اصفهانی چندی پیش با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.

