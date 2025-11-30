میلی صفحه خبر لوگو بالا
تندروها این بار به سراغ رهبر انقلاب رفتند!

جماعت تندرو و افراطی که پیش از این با نقاب دفاع از ولایت فقیه و رهبر انقلاب به مخالفان خود حمله می کردند این بار در راستای منافع خود به رسانه رهبر انقلاب تاختند.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۰۴
| |
958 بازدید
تندروها این بار به سراغ رهبر انقلاب رفتند!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، انتشار عکس شهید نیلوفر قلعه‌وند در نشریه‌ی اینترنتی صدای ایران که متعلق به پایگاه خبری رهبر انقلاب است، با اعتراض برخی از گروه‌ها و چهره‌های ایتایی از جمله مهری طالبی دارستانی و گروه «بانوی تمدن‌ساز» روبرو شد.

نشریه صدای ایران، به ­صورت اینترنتی منتشر می‌شود و این شماره به شهید نیلوفر قلعه‌وند، از شهدای جنگ دوازده روزه، تقدیم شده بود اما برخی از تندروها به این امر معترض شدند.

از جمله مهری طالبی دارستانی در این خصوص نوشت: «آیا واجب بود برای یک هدف الهی متعالی (جذب حداکثری) حدود الهی متعالی(حجاب) را نادیده بگیریم و ترویج منکر کنیم؟!

جماعت تندرو پیش از این با تجمع در اماکن عمومی به خصوص مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به بر هم زدن نظم عمومی کرده بودند که با برخورد نیروی انتظامی مواجه شدند.

تندروها رهبر انقلاب جنگ ۱۲ روزه شهدا صدای ایران شهید نیلوفر قلعه‌وند حجاب
