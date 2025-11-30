ماموران انتظامی فرودگاه بندرعباس با هوشیاری کامل دو مسافر مشکوک را شناسایی و در بازرسی چمدان‌های آنان بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر شیشه که به‌طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: ماموران انتظامی مستقر در گیت بازرسی ترمینال پرواز‌های خارجی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس حین بازرسی و کنترل مسافران خروجی به دو مسافر مشکوک شده و به سرعت وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از چمدان‌های متهمان، موفق به کشف ۱۰ کیلو و ۱۴۳ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه شدیم که به‌طور ماهرانه‌ای در بطری‌های روغن مایع جاسازی شده بود.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در این رابطه دو نفر به عنوان قاچاقچی مواد مخدر صنعتی دستگیر شده و پس از تکمیل مراحل قانونی، به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.