زمین‌گیری قاچاقچیان شیشه در فرودگاه بندرعباس

ماموران انتظامی فرودگاه بندرعباس با هوشیاری کامل دو مسافر مشکوک را شناسایی و در بازرسی چمدان‌های آنان بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر شیشه که به‌طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۰۳
| |
307 بازدید

زمین‌گیری قاچاقچیان شیشه در فرودگاه بندرعباس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: ماموران انتظامی مستقر در گیت بازرسی ترمینال پرواز‌های خارجی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس حین بازرسی و کنترل مسافران خروجی به دو مسافر مشکوک شده و به سرعت وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از چمدان‌های متهمان، موفق به کشف ۱۰ کیلو و ۱۴۳ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه شدیم که به‌طور ماهرانه‌ای در بطری‌های روغن مایع جاسازی شده بود.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در این رابطه دو نفر به عنوان قاچاقچی مواد مخدر صنعتی دستگیر شده و پس از تکمیل مراحل قانونی، به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

