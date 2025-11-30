به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: ماموران انتظامی مستقر در گیت بازرسی ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بینالمللی بندرعباس حین بازرسی و کنترل مسافران خروجی به دو مسافر مشکوک شده و به سرعت وارد عمل شدند.
وی افزود: در بازرسی دقیق از چمدانهای متهمان، موفق به کشف ۱۰ کیلو و ۱۴۳ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه شدیم که بهطور ماهرانهای در بطریهای روغن مایع جاسازی شده بود.
این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در این رابطه دو نفر به عنوان قاچاقچی مواد مخدر صنعتی دستگیر شده و پس از تکمیل مراحل قانونی، به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.