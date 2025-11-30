استقلال یک - فولاد خوزستان صفر؛ جشنِ پیش دربی با آدان و سحرخیزان مقابل شبه پرسپولیس

ریکاردو ساپینتو که دربی پایتخت را پیشرو دارد، برای این بازی چند تغییر مهم در ترکیب تیمش ایجاد کرد که از جمله آن، بازگشت رامین رضاییان به ترکیب اصلی پس از چند بازی نیمکتنشینی بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیمهای استقلال و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (یکشنبه) در چارچوب دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند. دیداری که با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد و برخلاف خبرهای ضدونقیض دیروز، بازی به دلیل آلودگی هوا بدون تماشاگر نشد، اما هواداران هم استقبال خوبی نداشتند و سکوهای نسبتا زیادی خالی بود.
ریکاردو ساپینتو که دربی پایتخت را پیشرو دارد، برای این بازی چند تغییر مهم در ترکیب تیمش ایجاد کرد که از جمله آن، بازگشت رامین رضاییان به ترکیب اصلی پس از چند بازی نیمکتنشینی بود. در قلب خط دفاع هم عارف غلامی برای نخستین بار در این فصل از ابتدا به میدان رفت و جایگزین رستم آشورماتوف شد؛ تصمیمی که احتمالا به دلیل خستگی بازیکن ازبک و همچنین برای جلوگیری از محرومیت احتمالی مدافع ازبکستانی در آستانه دربی اتخاذ شد.
دو تیم با انگیزههای متفاوتی مقابل هم صفآرایی کردند. استقلال پس از تساوی مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا، امروز فقط یک هدف داشت؛ پیروزی و کسب سه امتیاز و بازگشت به صدر. در سمت مقابل، فولادیها با هدایت یحیی گلمحمدی پس از کسب پیروزی پرگل در جام حذفی با روحیهای بالا وارد زمین شدند و امیدوار بودند دست پر به اهواز بازگردند.
ترکیب ابتدایی دو تیم:
ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، امیرمحمدرزاقینیا، رامین رضاییان، سعید سحرخیزان، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، حسین گودرزی، عارف غلامی، یاسر آسانی و مهران احمدی (۱۳ - اسماعیل قلیزاده).
ترکیب فولاد خوزستان: حامد لک، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، علی نعمتی، سینا اسدبیگی، احسان محروقی، سینا مریدی، گوستاوو بلانکو، یوسف مزرعه، محمد قریشی و محمدعلی کاظمی.
بازی با حملات فولاد شروع شد اما آبیپوشان میزبان برخلاف جریان بازی به گل رسیدند. اشتباه علی نعمتی مدافع ملیپوش فولاد در دفع توپ در دقیقه ۳۱ این فرصت را در اختیار سعید سحرخیزان قرار داد تا در موقعیت تک به تک دروازه حامد لک را باز کند. در اواخر نیمه نخست، استقلالیها صاحب یکی دو موقعیت گلزنی شدند که به راحتی از دست دادند. مهمترین اتفاق نیمه دوم هم پنالتی فولادیها و درخشش آدان بود. در دقیقه ۸۴ پس از بازبینی صحنه توسط VAR، بیژن حیدری خطای عارف غلامی به روی محمد قریشی را یک خطای پنالتی به سود فولاد اعلام کرد که ساسان انصاری پشت توپ ایستاد. کاپیتان فولاد توپ را به گوشه دروازه زد، اما آنتونیو آدان با واکنشی دیدنی، پنالتی انصاری را مهار کرد تا استقلال همچنان تیم برتر میدان باشد. سینا مریدی از فولاد هم در دقیقه ۸۷ از داور کارت قرمز گرفت.
بدین ترتیب آبیها چند روز پیش از دربی پایتخت، مقابل تیمی که در ترکیب خود از چند پرسپولیسی سابق بهره میبرد، پیروز از زمین خارج شدند. یحیی گلمحمدی و حمید مطهری، سرمربی و مربی فولاد خوزستان و بازیکنانی، چون حامد لک، علی نعمتی و سینا اسدبیگی سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را دارند.