روایت عراقچی از سفر فرانسه

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «در جریان دیدار با وزیر خارجه فرانسه در مورد موضوع اوکراین نیز رایزنی و گفتگو کردیم»، گفت: قرار شد که گفت‌وگوهای ایران و فرانسه در حوزه‌های مختلف ادامه پیدا کند .
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سید عباس عراقچی» در ارتباط با سفر هفته گذشته خود به فرانسه و دیدارش با وزیر خارجه این کشور اروپایی اظهار کرد: هفته گذشته به دعوت وزیر خارجه فرانسه سفری به این کشور داشتم.

وی در گفت‌وگویی با بیان اینکه «در جریان این سفر بحث‌های عمیقی در ارتباط با تحولات منطقه از جمله لبنان، فلسطین و سوریه داشتیم»، خاطرنشان کرد: همچنین در جریان این دیدار در مورد روابط دوجانبه و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد به صورت مفصل صحبت کردیم.

عراقچی با بیان اینکه «یکی از موضوعات مورد بحث در جریان این دیدار مسئله هسته‌ای بود»، گفت: البته من توضیح دادم که به دلیل سیاست‌هایی که آمریکا در پیش گرفته اکنون امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد با اروپایی‌ها نیز مشکلات مشابهی داریم. ما با سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس سال‌ها مذاکره کردیم ولی واقعاً نتایج موثری نداشت و در این دیدار در ارتباط با این مسائل صحبت کردیم.

عراقچی با بیان اینکه «به نظر من در شرایط بسیار بدی که ما با اروپایی‌ها قرار دادیم این سفر فرصتی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر ایجاد کرد و خوب بود» ادامه داد: طرف مقابل نیز از این گفت‌و‌گو‌ها استقبال کرد و قرار شد که گفت‌و‌گو‌های ما با فرانسه در مورد موضوعات مختلف ادامه پیدا کند.

این دیپلمات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در این دیدار در ارتباط با موضوع اوکراین نیز به صورت مفصل صحبت کردیم و دو طرف دیدگاه‌های خود را به صورت روشن شرح دادند، خاطرنشان کرد: یکی از پایه‌های دیپلماسی گفت‌و‌گو و رایزنی است. البته من باید تاکید کنم که گفت‌و‌گو با مذاکره تفاوت دارد و ما به صورت مستمر با خیلی از کشور‌ها رایزنی و گفت‌و‌گو داریم ولی مذاکره وقتی انجام می‌شود که دو طرف در مورد یک موضوع مشخص برای رسیدن به یک هدف مشخص گفت‌و‌گو کنند.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما با اروپایی‌ها در حال حاضر مذاکره‌ای نداریم ولی زمینه‌های ایجاد یک مذاکره و گفتگوی موثر را ارزیابی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: هر لحظه‌ای که به این نتیجه برسیم که مذاکره با طرف‌های مقابل به نفع حقوق و منافع ایران و ملت ایران است در این زمینه تردیدی نمی‌کنیم ولی زیر بار زیاده گویی و زیاده خواهی نیز نمی‌رویم.

عباس عراقچی مسائل هسته ای سفر فرانسه اوکراین مذاکره دیپلماسی
