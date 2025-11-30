میلی صفحه خبر لوگو بالا
مخالفت با درخواست عفو نتانیاهو

چهره‌های شاخص اپوزیسیون این رژیم در پی اعلام درخواست عفو از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با این موضوع مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۹۵
| |
1144 بازدید
مخالفت با درخواست عفو نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در پی اعلام درخواست عفو از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، چهره‌های شاخص اپوزیسیون این رژیم با این موضوع مخالفت کرده و شروطی را برای آن مطرح کردند.

یائیر لاپید، رئیس حزب اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی خطاب به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، گفت: شما نمی‌توانید به نتانیاهو عفو اعطا کنید مگر اینکه او به گناه خود اعتراف کند، ابراز ندامت نماید و خیلی فوری از عرصه سیاسی کناره‌گیری کند.

از سوی دیگر، یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی، ضمن انتقاد شدید از این درخواست، تصریح کرد: فقط فرد مجرم درخواست عفو می‌کند. تنها توافقی که مطرح است این است که نتانیاهو مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد، به گناهش اعتراف کند، سیاست را کنار بگذارد و اسرائیلی‌ها را خلاص کند.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو خود در اتهاماتش در روند دادگاه شده بود.

بنیامین نتانیاهو در درخواست عفو خود از هرتزوگ، نه به گناه خود اعتراف کرده و نه عذرخوانی کرده است، اما صدور این درخواست رسمی را می‌توان به صورت تلویحی پذیرش اتهامات مطرح شده در دادگاه از سوی وی به شمار آورد.

دفتر هرتزوگ در واکنش به این درخواست، آن را «استثنایی» خوانده است؛ زیرا درخواست بخشش و عفو معمولاً بعد از صدور حکم نهایی دادگاه و اعتراف به گناه و اشتباهات درخواست می‌شود.

نتانیاهو در بیش از دو پرونده به همراه خانواده اش متهم به دریافت رشوه، سو استفاده از قدرت و رانت خواری است.

هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه اجتماعی خود نوشت که وقت آن است که بنیامین نتانیاهو مشمول عفو قرار گیرد. رئیس جمهور آمریکا پرونده‌های قضائی علیه نتانیاهو را ناعادلانه و سیاسی دانسته بود.

مخالفت رژیم صهیونیستی اپوزسیون نتانیاهو عفو اسحاق هرتزوگ
