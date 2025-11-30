En
خواننده لس‌آنجلسی آبروی شادمهر عقیلی را برد
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۱۹۴
نظرات: ۲
نبض خبر

از پسر 10 ساله پرسیدند نام یک شاعر ایرانی را بگو؛ گفت «ابی»!

داریوش سجادی، نویسنده مقیم آمریکا روزنامه کیهان (کیهان ایران) در مصاحبه با مجید واشقانی به کیفیت نظام آموزش و پرورش کشور تاخت و گفت: «معلمان می‌گویند همه مبانی را تدریس می‌کنیم. من می‌دانم، اما سوال من این است: آیا از دل این مبانی، قاسم سلیمانی یا محسن حججی به دنیا می‌آیند؟ اخیراً یک ویدیو دیدم؛ از یک پسر ده ساله پرسیده بودند نام یک شاعر ایرانی را بگو، پاسخ او ابی بود! سیستم آموزشی ما اینقدر ضعیف است که حتی پاسخ یک کودک 10 ساله هم تحقیرکننده است!» اظهارات کامل سجادی که با دفاع واشقانی از معلمان همراه شد را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ابی ویدیو ابراهیم حامدی شاعر ایرانی کیفیت آموزش آموزش و پرورش داریوش سجادی مجید واشقانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Sweden
|
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
0
پاسخ
جای خوشوقتی و مسرت بسیار است که فقط نخبه هامون مهاجرت نکردند!
یکم، با جواب یک پسر ۱۰ ساله به این نتیجه رسیدی که تمام پسرهای ۱۰ اسم یک شاعر هم بلد نیستند؟
دوم، مگه برای پسربچه های ۱۰ ساله دیر شده و کار از کار گذشته؟
سوم، بنظرت اگر یک پسربچه ۱۰ جواب می داد حافظ شیرازی ویدیو اش وایرال می شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
معلم فیزیک دخترم ، فیزیکو از روی کتاب میخونه . میخوای دانش اموز چی بشه ؟!
