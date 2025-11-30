از پسر 10 ساله پرسیدند نام یک شاعر ایرانی را بگو؛ گفت «ابی»!

داریوش سجادی، نویسنده مقیم آمریکا روزنامه کیهان (کیهان ایران) در مصاحبه با مجید واشقانی به کیفیت نظام آموزش و پرورش کشور تاخت و گفت: «معلمان می‌گویند همه مبانی را تدریس می‌کنیم. من می‌دانم، اما سوال من این است: آیا از دل این مبانی، قاسم سلیمانی یا محسن حججی به دنیا می‌آیند؟ اخیراً یک ویدیو دیدم؛ از یک پسر ده ساله پرسیده بودند نام یک شاعر ایرانی را بگو، پاسخ او ابی بود! سیستم آموزشی ما اینقدر ضعیف است که حتی پاسخ یک کودک 10 ساله هم تحقیرکننده است!» اظهارات کامل سجادی که با دفاع واشقانی از معلمان همراه شد را می‌بینید و می‌شنوید.