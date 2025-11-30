میلی صفحه خبر لوگو بالا
فرار از سگ، مرگ در بزرگراه

رئیس اداره تصادفات راهور تهران بزرگ گفت: یک عابر پیاده به دلیل ترس از سگ و فرار برای دور شدن از آن وارد بزرگراه شد و در برخورد با کامیون جان باخت.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۸۹
| |
1440 بازدید
فرار از سگ، مرگ در بزرگراه

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ سرهنگ مصطفی زینی وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح یک حادثه دلخراش گفت: حوالی ساعت ۱۱:۵۵ روز یکشنبه ۹ آذر ماه در بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق نرسیده به پل کاروانسرای سنگی یک دستگاه کامیون کشنده با عابر پیاده‌ای که بنابر اظهارات شهود و بازبینی تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های محل در مواجهه با یک قلاده سگ به طور ناگهانی اقدام به فرار می‌کند و به صورت عقب عقب وارد این بزرگراه می‌شود برخورد کرده است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه عابر پیاده به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند در پایان به رانندگان محترم توصیه کرد: در مبادی ورودی شهر‌ها با توجه به تغییر شرایط محیطی و وارد شدن به بافت مسکونی حتماً با سرعت مطمئنه رانندگی کنید تا در صورت مواجه شدن ناگهانی با عابرین پیاده، موتور سواران و یا احیاناً حیوانات ولگرد و یا اهلی بتوانید به موقع عکس العمل مناسب از خود نشان داده و از تصادفات احتمالی پیشگیری کنید.

