رئیس شورای شهر تهران گفت: تاثیر موتورسیکلت‌ها ۲۲ درصد است و در شهر رها هستند و از هرجا که می‌خواهند تردد می‌کنند.‌بیش از ۶۰ درصد فوتی‌های تصادفات شهری نیز به موتورسواران اختصاص دارد.

گزارش تابناک به نقل از فارس، معاون فنی شرکت معاینه فنی خودرو شهرداری تهران در جلسه امروز شورای شهر بیان کرد: ما قابلیت این را نداریم که تحکم کنیم خودرو‌ها در شهر تهران معاینه فنی شوند. ما با تاکسی‌ها هم مشکل داریم که برای معاینه فنی به خارج از تهران می‌روند. در سایت دیوار آگهی‌هایی در اطراف پایتخت برای معاینه فنی درج شده و نظارت کافی هم بر معاینه فنی در شهرستان‌ها وجود ندارد. ما به دادستانی اعلام کردیم که با سایت دیوار برخورد کند.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: از پلیس می‌خواهیم برای معاینه فنی موتورسیکلت‌ها همکاری کنند وگرنه به نحو دیگری صحبت خواهیم کرد. موتورسیکلت‌ها نباید رها باشند و طرحی برای آنها تهیه نشود.