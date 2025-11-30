به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ کاظم صدیقی در پیامی از مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور برای ابراز همدردی در پی درگذشت فرزندش قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
حضرت آیتالله آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت برکاته، مدیر با کفایت حوزههای علمیه
سلام علیکم
از اظهار همدردی و تکریم کریمانهی شما نسبت به این طلبهی مصیبت زده، و طلب غفرانتان در حق آن مرحوم، نهایت سپاس و تشکر دارم.
دوام توفیقات در ایفای نقش کم نظیر شما در سنگرهای مختلف نظام را از بارگاه حضرت حق مسئلت دارم و انتظار دارم نسبت به آن مرحوم مظلوم و بیدفاع در برابر تهاجم بیرحمانه رسانهای؛ که اوج مرارت دنیا بود؛ حلاوت آخرت را مسئلت فرمایید.