میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شرط فعالیت اتباع به عنوان پاکبان اعلام شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی و استقرار نمایندگان وزارت کشور برای بررسی وضعیت اقامت و اشتغال اتباع خارجی مشغول در مناطق خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۶۶
| |
431 بازدید
شرط فعالیت اتباع به عنوان پاکبان اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی و استقرار نمایندگان وزارت کشور برای بررسی وضعیت اقامت و اشتغال اتباع خارجی مشغول در مناطق خبر داد.

محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اجرای تفاهم‌نامه میان این سازمان و استانداری تهران درباره ساماندهی اتباع و مهاجران شاغل در حوزه خدمات شهری گفت: نمایندگان اداره کل اتباع استانداری تهران در ساختمان مرکزی سازمان پسماند مستقر شده‌اند تا وضعیت اقامت حدود ۶ هزار نیروی اتباع فعال در مناطق را به صورت دقیق بررسی کنند.

وی تصریح کرد: تنها اتباع دارای مجوز اقامت و دارای مهر تأیید از مراحل احراز هویت می‌توانند اجازه فعالیت سه‌ماهه دریافت کنند و در صورت صدور این پروانه، پیمانکار موظف به بیمه‌کردن و تأمین اسکان کارگری آنان خواهد بود.

قضاتلو با اشاره به انتشار فراخوان سراسری جذب کارگران ایرانی در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه داد: پیرو این فراخوان حدود ۲۵۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که در فاز نخست با نزدیک به هزار نفر از آنان تماس گرفته شد. بیش از ۳۰۰ نفر متقاضی شغل پاکبانی و ۵۰ نفر متقاضی رانندگی کامیون بوده‌اند و از این افراد خواسته شده طی بازه ۲ هفته‌ای از یکم تا ۱۵ آذر با مدارک لازم به واحد مکانیزه سازمان مدیریت پسماند واقع در محدوده اتوبان همت شرق مراجعه کنند تا برای آموزش و آغاز همکاری به شرکت‌های پیمانکاری مناطق ۲۲ گانه معرفی شوند. امکان ثبت نام در سایت workers.tehran.ir همچنان فراهم است و فاز‌های بعدی برای متقاضیان پاکبانی به‌صورت مرحله‌ای پیگیری و انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به نیاز واقعی شهر تهران به ۱۱ تا ۱۲ هزار نیروی کارگر رفت‌وروب اشاره و تأکید کرد: برنامه ما جذب مرحله‌ای پاکبان ایرانی و جایگزینی نیرو‌های اتباع با پاکبان ایرانی است. به تمامی نیرو‌های جدید، مسیر‌های اعلام تخلفات احتمالی پیمانکار آموزش داده شده تا در صورت تضییع حقوق، موضوع را مستقیماً به سازمان به‌عنوان ناظر عالی گزارش دهند. همچنین کارایی نیرو‌ها در دوره آزمایشی ارزیابی می‌شود و در صورت عدم انطباق با استانداردها، با حفظ تمامی حقوق کارگر، جایگزینی نیرو صورت خواهد گرفت.

وی افزود: دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه نظافت شهری و ایمنی شغلی (HSE) برای کارگران جدید توسط پیمانکاران برگزار می‌شود و نظارت مستمر بر عملکرد، ایمنی و امنیت شغلی آنان در دستور کار قرار دارد. برای کارگران ایرانی مشوق‌های قانونی مهمی در نظر گرفته شده است؛ از جمله حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومانی، اسکان رایگان برای نیرو‌های شهرستانی، بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی و سرویس تردد کارگران ساکن حومه تهران.

قضاتلو از تغییر برنامه نظافت بزرگراه‌ها برای ارتقای ایمنی پاکبانان خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی جدید، پاکبانان بزرگراهی در ساعات روز مشغول به کار خواهند شد و نگهداشت شبانه به ماشین‌آلات مکانیزه سپرده شده است.

در پایان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، افزایش واقعی حقوق و مزایا، توسعه مکانیزاسیون و آموزش شهروندان در حوزه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ را راهکار‌های بلندمدت این مجموعه برشمرد و تأکید کرد که این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود شرایط شغلی کارگران دنبال می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محسن قضاتلو پسماند پاکبانان کارگران اتباع مهاجران
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور اتباع غیرمجاز در میان پاکبانان
جنایت خانوادگی در مراسم خواستگاری
خروج اتباع غیرمجاز، ۳۲۰۰ کلاس درس را خالی کرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dPy
tabnak.ir/005dPy