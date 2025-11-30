میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اطلاعات ۶۵ درصد مردم کره‌جنوبی هک شد

کوپانگ، غول تجارت الکترونیک کره جنوبی، اعلام کرد اطلاعات شخصی میلیون‌ها نفر از مشتریانش هک شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۶۵
| |
272 بازدید
اطلاعات ۶۵ درصد مردم کره‌جنوبی هک شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعات ۳۳.۷ میلیون حساب کاربری مشتریان شرکت تجارت الکترونیک کوپانگ کره جنوبی به علت دسترسی غیرمجاز هکر‌ها به داده‌ها افشا شده است.

کوپانگ که به آمازون کره جنوبی مشهور است، برترین خرده‌فروش آنلاین این کشور است که خدماتش برای بسیاری از کره‌ای‌ها که از سرویس تحویل سریع «راکت» استفاده می‌کنند، فراگیر و پرکاربرد است.

این شرکت دیروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تحقیقات تازه نشان داده که به حساب‌های حدود ۳۳.۷ میلیون مشتری که همگی در کره زندگی می‌کنند، خسارت وارد شده است. کل جمعیت کره جنوبی حدود ۵۲ میلیون نفر است؛ بنابراین حدود ۶۵ درصد جمعیت کره به علت این حمله دچار آسیب شده‌اند.

این شرکت افزود ۱۲ روز قبل از سرقت داده‌های کاربران مطلع شده و این موضوع را به مقامات مسئول گزارش داده است.

کوپانگ پیش از این اعلام کرده بود که تعداد مشتریان فعال بخش تجارت الکترونیک محصولاتش در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به ۲۴.۷ میلیون نفر رسیده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کره جنوبی غیرمجاز هک خرده فروش آنلاین تجارت الکترونیک سرقت
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازی مافیای چند دختر و پسر نوجوان به سرقت انجامید!
سرقت میلیاردی زن هوس‌باز از همسرش
سرقت‌های عجیب در يك ماه گذشته
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dPx
tabnak.ir/005dPx