به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعات ۳۳.۷ میلیون حساب کاربری مشتریان شرکت تجارت الکترونیک کوپانگ کره جنوبی به علت دسترسی غیرمجاز هکرها به دادهها افشا شده است.
کوپانگ که به آمازون کره جنوبی مشهور است، برترین خردهفروش آنلاین این کشور است که خدماتش برای بسیاری از کرهایها که از سرویس تحویل سریع «راکت» استفاده میکنند، فراگیر و پرکاربرد است.
این شرکت دیروز شنبه در بیانیهای اعلام کرد: تحقیقات تازه نشان داده که به حسابهای حدود ۳۳.۷ میلیون مشتری که همگی در کره زندگی میکنند، خسارت وارد شده است. کل جمعیت کره جنوبی حدود ۵۲ میلیون نفر است؛ بنابراین حدود ۶۵ درصد جمعیت کره به علت این حمله دچار آسیب شدهاند.
این شرکت افزود ۱۲ روز قبل از سرقت دادههای کاربران مطلع شده و این موضوع را به مقامات مسئول گزارش داده است.
کوپانگ پیش از این اعلام کرده بود که تعداد مشتریان فعال بخش تجارت الکترونیک محصولاتش در سهماهه سوم سال جاری میلادی به ۲۴.۷ میلیون نفر رسیده است.