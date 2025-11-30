سارا بهمنیار دوباره برنز جهان را گرفت

سارا بهمنیار، نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم ایران در ادامه رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره مصر در دیدار رده‌بندی برابر آلواردو از اکوادور با نتیجه سه بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز جهان شد. بهمنیار مدال برنز جهان ۲۰۱۸ را نیز در کارنامه دارد.

بهمنیار پیش از این در مبارزه نخست مرحله گروهی که دو روز پیش برگزار شد، برابر کاتیا سالچیدو از مکزیک با نتیجه سه بر سه به برتری رسید. او سپس مقابل مایا شارر از سوییس هشت بر دو پیروز شد، اما در سومین مبارزه مرحله گروهی برابر واسادزه از گرجستان پنج بر سه شکست خورد و با دو برد و یک باخت راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد. بهمنیار در این مرحله نیز برابر بنتاما از اسپانیا هشت بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. او سپس با شکست دو بر دو سلاما از مصر راهی دور نیمه‌نهایی شد، اما در این مرحله برابر گادران از مالزی چهار بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان، دو فینالیست ایران در این رقابت‌ها هستند که بعد از ظهر امروز (یکشنبه، نهم آذر) به مصاف رقبایشان می‌روند.

علی مسکینی در ۶۰-، امیررضا برزویی در ۶۷-، مرتضی نعمتی در ۷۵-، مهدی خدابخشی در ۸۴- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در ۵۵- و مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم زنان و فاطمه صادقی در بخش کاتا دیگر نمایندگان ایران در این مسابقات بودند که با شکست برابر رقبایشان حذف شدند.