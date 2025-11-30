میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سارا بهمنیار دوباره برنز جهان را گرفت

نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم کاراته زنان ایران به مدال برنز جهان دست یافت.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۶۳
| |
473 بازدید
سارا بهمنیار دوباره برنز جهان را گرفت

سارا بهمنیار، نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم ایران در ادامه رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره مصر در دیدار رده‌بندی برابر آلواردو از اکوادور با نتیجه سه بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز جهان شد. بهمنیار مدال برنز جهان ۲۰۱۸ را نیز در کارنامه دارد.

بهمنیار پیش از این در مبارزه نخست مرحله گروهی که دو روز پیش برگزار شد، برابر کاتیا سالچیدو از مکزیک با نتیجه سه بر سه به برتری رسید. او سپس مقابل مایا شارر از سوییس هشت بر دو پیروز شد، اما در سومین مبارزه مرحله گروهی برابر واسادزه از گرجستان پنج بر سه شکست خورد و با دو برد و یک باخت راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد. بهمنیار در این مرحله نیز برابر بنتاما از اسپانیا هشت بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. او سپس با شکست دو بر دو سلاما از مصر راهی دور نیمه‌نهایی شد، اما در این مرحله برابر گادران از مالزی چهار بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان، دو فینالیست ایران در این رقابت‌ها هستند که بعد از ظهر امروز (یکشنبه، نهم آذر) به مصاف رقبایشان می‌روند.

علی مسکینی در ۶۰-، امیررضا برزویی در ۶۷-، مرتضی نعمتی در ۷۵-، مهدی خدابخشی در ۸۴- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در ۵۵- و مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم زنان و فاطمه صادقی در بخش کاتا دیگر نمایندگان ایران در این مسابقات بودند که با شکست برابر رقبایشان حذف شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سارا بهمنیار مدال برنز جهان کاراته
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدال برنز گلوبال موزیک اواردز برای هنرمند ایرانی
مومنی در کشتی آزاد به مدال برنز رسید
مدال برنز میرزاطیبی در پرش با نیزه
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
هدیه رهبر انقلاب به فرشته حسن‌زاده خبرساز شد!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dPv
tabnak.ir/005dPv