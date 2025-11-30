نتانیاهو رسماً درخواست عفو کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام فساد، رشوه و کلاهبرداری در حال دادگاهی شدن است.
دفتر نتانیاهو در این باره اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو درخواست عفو را به اسحاق هرتزوگ ارائه کرده است. این درخواست اکنون به اداره عفو در وزارت دادگستری منتقل میشود که نظرات حقوقی مربوطه را از بخشهای مختلف این وزارتخانه نیز جمعآوری خواهد کرد.
خبرنگار رادیو ارتش درخواست عفو نتانیاهو را به یک زلزله تشبیه کرد و نوشت: نتانیاهو در درخواست خود به هرتزوگ نوشت: «روند قضایی جاری علیه من به کانون درگیریهای شدید تبدیل شده است و علیرغم علاقه شخصی من به مدیریت محاکمه و اثبات بیگناهیام تا مرحله تبرئه کامل، معتقدم که منافع عمومی چیز دیگری را حکم میکند.»
نتانیاهو در درخواست بخشش خود همچنین نوشت: خاورمیانه در ماههای آینده شاهد رویدادهای خارقالعادهای خواهد بود.
نتانیاهو افزود: تحقیقات در مورد پرونده من ۱۰ سال پیش آغاز شد و محاکمههای من ۶ سال پیش آغاز شد و ممکن است سالهای زیادی ادامه یابد.
وی ادامه داد: محاکمه جاری من جنجالبرانگیز شده است و من مطمئنم که پایان دادن به آن، اختلافات را کاهش داده و به آشتی گسترده منجر خواهد شد.
طبق این گزارش، درخواست کامل نتانیاهو شامل ۱۱۱ صفحه است.
رسانههای عبری نوشتند: «درخواست عفو نتانیاهو شامل گفتن حقایق یا اقرار به جرم نیست و تنها «مسؤولیت عمومی و اخلاقی گسترده با درک پیامدهای همه رویدادها را دربرمیگیرد».
پیشتر هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی خواسته بود تا نتانیاهو را عفو کند و «به این کشمکش قانونی یک بار برای همیشه پایان دهد.»
نتانیاهو در سه پرونده جداگانه با اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت روبهرو است که در صورت محکومیت میتواند منجر به حبس شود. اما او همه اتهامات را رد میکند.
علاوه بر پرونده ۴۰۰۰، پرونده ۱۰۰۰ شامل ادعاهایی است مبنی بر اینکه نتانیاهو و اعضای خانوادهاش در ازای دریافت کمک و مساعدت در زمینههای مختلف، هدایای ارزشمندی از بازرگانان دریافت کردهاند. در پرونده ۲۰۰۰، نتانیاهو همچنین متهم به مذاکره با «آرنون موزس»، ناشر روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، برای کسب پوشش رسانهای مطلوب است.
پرونده ۴۰۰۰ مربوط به اتهاماتی است مبنی بر اینکه نتانیاهو در ازای پوشش رسانهای مثبت، به «شائول الوویچ»، مالک سابق وبگاه خبری واللا و مدیر اجرایی سابق شرکت مخابرات «بزک»، لطف کرده است.