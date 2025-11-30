میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو رسماً درخواست عفو کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه رسما از رئیس این رژیم در پرونده‌های متعدد خود درخواست عفو کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۶۱
| |
1176 بازدید
نتانیاهو رسماً درخواست عفو کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام فساد، رشوه و کلاهبرداری در حال دادگاهی شدن است.

دفتر نتانیاهو در این باره اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو درخواست عفو را به اسحاق هرتزوگ ارائه کرده است. این درخواست اکنون به اداره عفو در وزارت دادگستری منتقل می‌شود که نظرات حقوقی مربوطه را از بخش‌های مختلف این وزارتخانه نیز جمع‌آوری خواهد کرد.

خبرنگار رادیو ارتش درخواست عفو نتانیاهو را به یک زلزله تشبیه کرد و نوشت: نتانیاهو در درخواست خود به هرتزوگ نوشت: «روند قضایی جاری علیه من به کانون درگیری‌های شدید تبدیل شده است و علیرغم علاقه شخصی من به مدیریت محاکمه و اثبات بی‌گناهی‌ام تا مرحله تبرئه کامل، معتقدم که منافع عمومی چیز دیگری را حکم می‌کند.»

نتانیاهو در درخواست بخشش خود همچنین نوشت: خاورمیانه در ماه‌های آینده شاهد رویداد‌های خارق‌العاده‌ای خواهد بود.

نتانیاهو افزود: تحقیقات در مورد پرونده من ۱۰ سال پیش آغاز شد و محاکمه‌های من ۶ سال پیش آغاز شد و ممکن است سال‌های زیادی ادامه یابد.

وی ادامه داد: محاکمه جاری من جنجال‌برانگیز شده است و من مطمئنم که پایان دادن به آن، اختلافات را کاهش داده و به آشتی گسترده منجر خواهد شد.

طبق این گزارش، درخواست کامل نتانیاهو شامل ۱۱۱ صفحه است.

رسانه‌های عبری نوشتند: «درخواست عفو نتانیاهو شامل گفتن حقایق یا اقرار به جرم نیست و تنها «مسؤولیت عمومی و اخلاقی گسترده با درک پیامد‌های همه رویداد‌ها را دربرمی‌گیرد».

پیشتر هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی خواسته بود تا نتانیاهو را عفو کند و «به این کشمکش قانونی یک بار برای همیشه پایان دهد.»

نتانیاهو در سه پرونده جداگانه با اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت روبه‌رو است که در صورت محکومیت می‌تواند منجر به حبس شود. اما او همه اتهامات را رد می‌کند.

علاوه بر پرونده ۴۰۰۰، پرونده ۱۰۰۰ شامل ادعا‌هایی است مبنی بر اینکه نتانیاهو و اعضای خانواده‌اش در ازای دریافت کمک و مساعدت در زمینه‌های مختلف، هدایای ارزشمندی از بازرگانان دریافت کرده‌اند. در پرونده ۲۰۰۰، نتانیاهو همچنین متهم به مذاکره با «آرنون موزس»، ناشر روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، برای کسب پوشش رسانه‌ای مطلوب است.

پرونده ۴۰۰۰ مربوط به اتهاماتی است مبنی بر اینکه نتانیاهو در ازای پوشش رسانه‌ای مثبت، به «شائول الوویچ»، مالک سابق وبگاه خبری واللا و مدیر اجرایی سابق شرکت مخابرات «بزک»، لطف کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو عفو هرتزوگ رژیم صهیونیستی فساد رشوه کلاهبرداری
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خودداری نتانیاهو از افشای میزان دارایی‌ خود
افشای جزئیات پرداخت رشوه نتانیاهو به روزنامه عبری
رئیس اسرائیل: ضربه بزرگی را در آغاز جنگ دریافت کردیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dPt
tabnak.ir/005dPt