توصیه یک مقام صنفی به خریداران طلا

از روز گذشته، بازار طلا در ایران نوسان و افزایش قیمت بالایی را تجربه کرده تا جایی که رشد نرخ ارز و افزایش جهانی طلا، قیمت سکه و طلا را به رکوردهای جدید رسانده و بنا بر توصیه رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، مردم باید تا تثبیت بازار از انجام معاملات عجولانه پرهیز کنند.
توصیه یک مقام صنفی به خریداران طلا

بازار سکه و طلا از روز گذشته (شنبه) روند صعودی قیمت را تجربه کرده و وارد کانال‌های جدید قیمتی شده است؛ به‌طوری که هر گرم طلای ۱۸عیار وارد کانال ۱۲ میلیون تومان شد و تمام‌سکه نیز از مرز ۱۲۳ میلیون تومان گذشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این رابطه، نادر بذرافشان؛ رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، در تشریح چرایی افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ایران گفت: طی روز گذشته و امروز، بازار طلا و سکه شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت بوده است. افزایش ۵۹ دلاری انس جهانی طلا در روز گذشته و رشد نرخ ارز در بازار ایران از عوامل اثرگذار بر این روند بوده و به همین دلیل طی دو روز اخیر شاهد رشد قیمت در بازار داخلی هستیم.

وی افزود: میزان افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بیش از بازار جهانی است که بخشی از آن به نوسانات نرخ ارز با دامنه نوسان ۵۰۰۰ تومانی مربوط می‌شود و این موضوع شرایط فعلی را رقم زده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: همان‌طور که اشاره شد، افزایش قیمت طلا در بازار جهانی و رشد نرخ ارز در بازار داخلی موجب شده قیمت طلا و سکه در کشور دچار حباب شود. مشابه این وضعیت سه هفته گذشته نیز رخ داده بود و امروز نیز تقریباً همان شرایط تکرار شده است. در حال حاضر، هر گرم طلای ۱۸عیار حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بالاتر از قیمت متناظر با نرخ جهانی معامله می‌شود. با وجود افزایش نرخ ارز و قیمت جهانی طلا، قیمت داخلی باید کمی پایین‌تر از سطح فعلی می‌بود، اما رشد نرخ دلار باعث شده فاصله بازار داخلی با بازار جهانی بیشتر شود.

بذرافشان تأکید کرد: توصیه ما به مردم این است که در معاملات مربوط به خرید مصنوعات طلا و سکه، در زمان‌هایی که بازار دچار التهاب است، مدیریت لازم را داشته باشند و پس از مشاهده ثبات نسبی قیمت‌ها اقدام به خریدوفروش کنند. در دوره‌هایی که بازار با التهاب و حباب مواجه است، صبوری ضرورت دارد و باید زمانی وارد معامله شد که ثبات قیمت‌ها حاصل شده باشد؛ چراکه ممکن است طی روز‌های آینده حباب تخلیه شود یا حتی افزایش یابد، بنابراین مردم باید دقت کنند تا دچار زیان مالی نشوند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌های فعلی، نوعی رکوردشکنی در بازار ایران محسوب می‌شود. امروز هر گرم طلای ۱۸عیار وارد کانال ۱۲ میلیون تومان شد و سپس به ۱۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بازگشت؛ بنابراین توصیه ما این است که مردم با توجه به وابستگی قیمت‌های داخلی به نرخ ارز و وجود حباب نسبت به بازار جهانی، در زمان التهاب بازار اقدام به معامله نکنند و پس از ایجاد ثبات نسبی وارد معاملات شوند. هنگامی که نرخ ارز و قیمت اُنس جهانی به ثبات برسند و چند روز از تثبیت قیمت‌ها بگذرد، زمان مناسب‌تری برای انجام خرید و فروش خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان گفت: در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸عیار با حدود ۱۷۰ هزار تومان افزایش، ۱۱ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان قیمت دارد. سکه طرح جدید با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش، ۱۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان؛ سکه طرح قدیم با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش، ۱۱۸ میلیون تومان؛ نیم‌سکه با ۸۰۰ هزار تومان افزایش، ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان؛ ربع‌سکه با ۷۰۰ هزار تومان افزایش، ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، ۱۸ میلیون تومان معامله می‌شود. حباب سکه نیز در حال حاضر حدود شش میلیون تومان است.

طلا سکه بازار نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان نوسانات
