کد خبر: ۱۳۴۳۱۵۸
بازدید: ۱۶۰۲
نظرات: ۱

عکس: تبدیل تانک به ایستگاه شارژ در غزه

یحیی خزیق جوان ۲۷ ساله فلسطینی ساکن محله تل الهوی در غرب نوار غزه، بقایای یک تانک رژیم صهیونیستی رها شده در منطقه را به یک ایستگاه شارژ خورشیدی تبدیل کرده است. در این منطقه که پس از حملات رژیم صهیونیستی با محدودیت برق مواجه است، فلسطینی‌ها برای شارژ تلفن‌های خود به محلی که یحیی ساخته، مراجعه می‌کنند.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۴
از صهیونیست‌های پلید که علیرغم آتش‌بس، هنوز دارند مردم غزه رو بمباران می‌کنند، هیچ بعید نیست که این ایستگاه شارژ رو هم بزنند؛ بهتره فلسطینی‌ها مراقب باشند.
