رؤیای ۱۲ساله زنان مشهد محقق شد

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ برای نخستینبار پس از سالها محدودیت، زنان مشهدی بهصورت رسمی و با بلیتفروشی وارد سکوهای ورزشگاه ورزشگاه امام رضا شدند و فضای کمسابقهای از شور و هیجان در جریان دیدار تیم محبوب شهر، ابومسلم رقم خورد. این رویداد در حالی رخ داد که تنها ورزشگاه رشت همچنان تنها نقطه ممنوعه حضور زنان در فوتبال ایران به شمار میرود.
گزارشگر اعزامی به محل مسابقه، از حضور هزاران هوادار و نزدیک به هزار زن در سکوهای اختصاصیافته خبر میدهد. بسیاری از بانوان حاضر، این روز را «تاریخی»، «رؤیایی» و «انتظار طولانی برآوردهشده» توصیف کردند.
یکی از تماشاگران جوان که نخستین تجربه حضورش در ورزشگاه را داشت گفت:
«۱۲ سال بود هیچ فرصت رسمی نبود. ۲۰ روز به تولدم مانده و هدفم این بود قبلش حداقل یکبار بیایم ورزشگاه. امروز بالاخره شد.»
یکی دیگر از بانوان ورزشکار افزود:
«برای ما که سالها در همین رشته فعالیت داشتیم، این حضور فقط تماشای فوتبال نیست؛ بازگشت یک حق بدیهی است.»
زنان مسنتر حاضر در سکوها نیز با اشاره به تجربه نسل خود گفتند:
«زمان ما چنین فرصتی نبود. اما امروز وقتی این دخترها را میبینیم که از یک امکان ساده تا این اندازه خوشحال میشوند، دل آدم ضعف میرود.»
در هفته گذشته هم حضور محدود و گزینشی برخی بانوان امکانپذیر شده بود، اما دیدار روز گذشته نخستین مرتبهای بود که ورود زنان در مشهد بهطور رسمی، گسترده و با بلیتفروشی آزاد انجام شد.
فضای ورزشگاه پر از شعارهای حمایتی و لحظات احساسی بود؛ جایی که بسیاری از حاضران تأکید داشتند این حضور، «شروع یک مسیر تازه» است و امید دارند در ادامه، «هیچ شهری در کشور» از این قاعده مستثنا نباشد.
با این اتفاق، اکنون تنها استادیوم فوتبال رشت است که هنوز اجازه حضور زنان را صادر نکرده و از این نظر بهعنوان «آخرین حلقه بسته فوتبال ایران» شناخته میشود.