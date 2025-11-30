افتتاح نمایشگاه «آقا تختی»

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیین افتتاحیه نمایشگاه «آقا تختی» در موزه ملی ملک، صبح امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) در حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه، محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک، بستگان جهان پهلوان، جمع زیادی از پیشکسوتان کشتی ایران، فعالان ورزش و اهالی رسانه برگزار شد.
کتابخانه و موزه ملی ملک یکی از مهمترین مراکز فرهنگی آستان قدس رضوی است که به منظور تقویت روایتهای فرهنگی و معرفی چهرههای تأثیرگذار تاریخ معاصر، نمایشگاهی را به جهان پهلوان غلامرضا تختی اختصاص داده است.
این نمایشگاه با هدف بازنمایی وجوه کمتر دیدهشده از زندگی و شخصیت زنده یاد تختی طراحی شده است و حاصل همکاری مشترک با آستان قدس رضوی، کمیته ملی المپیک و مجموعههای خصوصی است.
نمایشگاه «آقاتختی» بر پایه روایتهای تصویری و مستندات تاریخی، مجموعهای ارزشمند از عکسهای دیده نشده، اسناد معتبر، دستنوشتهها و اشیای شخصی این پهلوان محبوب را به نمایش درمیآورد.
آثار انتخابشده، تصویری جامع از منش پهلوانی، مردمداری، رفتار اجتماعی و جایگاه فرهنگی تختی ارائه میکند؛ شخصیتی که بهعنوان نماد اخلاق و جوانمردی در حافظه جمعی مردم ایران جاودانه شده است.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم گفت: آقا تختی به پهلوانی معروف است، اما من یک کلمه دیگر در کنارش میگذارم «پهلوانی که نجیب هم بود.»